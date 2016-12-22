Капитана судна «Норд» освободили из-под стражи до судебного заседания

Суд на Украине до пятницы освободил из-под стражи капитана крымского судна «Норд». Ранее капитан жаловался на ухудшение самочувствия, его временно госпитализировали

Владимир Горбенко (Фото: Скриншот с видео / Youtube)

Суд в Украинском городе Херсон освободил до основного разбирательства капитана крымского рыболовецкого траулера Владимира Горбенко, сообщила РБК пресс-секретарь Керченского рыбколхоза им. 1 мая Анна Шевелева.

«Освободили, до основного разбирательства кэп свободен», — сказала она, отказавшись от дальнейших комментариев. Следующее заседание суда состоится в пятницу, 6 апреля.

Адвокат Горбенко Александр Руденко назвал его освобождение «первым успехом», передает «Интерфакс». «Судья удовлетворил наше ходатайство, принял правильное и взвешенное решение, не пошел на поводу у органов следствия и отказался рассматривать вопрос о его аресте, как они требовали», — сказал Руденко.

Горбенко был доставлен в управление Службы безопасности Украины в Херсоне 4 апреля. Судебное заседание по избранию ему меры пресечения должно было состояться на следующий день, однако проведению заседания помешал плотный график судьи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на украинскую прокуратуру. Адвокаты Горбенко заявили, что капитана вовсе не привезли в здание суда.

Накануне, 5 апреля, Горбенко ненадолго госпитализировали. После заседания суда он рассказал, что у него было «два гипертонических кризиса», следует из видеозаписи, которую Шевелева предоставила РБК.

Судно «Норд» с десятью членами экипажа было задержано украинскими пограничниками 25 марта в Азовском море. Траулер арестовали и отбуксировали в украинский порт Бердянск, у членов экипажа забрали паспорта и запретили покидать судно.

На капитана траулера заведено уголовное дело, его обвиняют в нарушении порядка въезда/ выезда на территорию Крыма, которую Украина считает оккупированной. Крымское УФСБ в ответ завело дело на украинских пограничников по ст. 211 УК РФ (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава).​