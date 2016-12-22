Востриков с тещей записал обращение к Путину с критикой пожарной службы

Житель Кемерово Игорь Востриков, у которого при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли жена, сестра и трое детей, с тещей Ольгой Тиханкиной записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину. В нем они раскритиковали оснащение и работу пожарных служб. Видеозапись Востриков опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

Тиханкина, которая ранее работала в МЧС, сказала, что у нее остались связи с коллегами, которые до сих пор работают в ведомстве. Они ей рассказали о нарушениях в работе спасателей, включая статистику при пожарах.

«У них только в фильмах присутствуют вертолеты, спасательные тенты, рукава, а в действительности для простых людей этого просто нет», — заявила Тиханкина.

По ее мнению, сейчас структурой МЧС управляют «полностью непрофессиональные и коррумпированные люди». Она подчеркнула, что в произошедшем виноваты «пожарные, спасатели, полицейские, руководство ТЦ, а также руководство города и области». «Они пять лет ходили мимо этого торгового центра и просто улыбались и смотрели», — заявила она.

Женщина рассказала, что 25 марта ей позвонила дочь и сообщила, что в кинотеатре пожар. Сразу после разговора Тиханкина с мужем на такси отправились из Междуреченска в Кемерово. «Я до 20:38 (по местному времени. — РБК) набирала номер моей дочери с надеждой, что спасатели на звонок найдут их», — сказала она. По словам Тиханкиной, в момент звонков телефон работал и звонок проходил, «значит он еще не сгорел».

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате происшествия погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В следственном комитете приоритетной версией случившегося назвали короткое замыкание.

Были арестованы управляющая торговым центром «Зимняя вишня» Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТЦ (ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат») Георгий Соболев, руководитель разработавшей противопожарную систему для ТЦ компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко, ответственный за монтаж системы сотрудник «Системного интегратора» Александр Никитин и сотрудник ЧОПа, который, по версии следствия, отключил произвольную систему оповещения Сергей Антюшин.