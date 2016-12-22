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Востриков приехал на встречу с председателем СКР Бастрыкиным
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Востриков приехал на встречу с председателем СКР Бастрыкиным
Пожар в Кемерово, 11:56
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Востриков приехал на встречу с председателем СКР Бастрыкиным
Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Житель Кемерово Игорь Востриков, у которого при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибли жена, сестра и трое детей, прибыл в областное управление Следственного комитета России (СКР) на встречу с председателем комитета Александром Бастрыкиным. Об этом он сообщил в своем Instagram.

В настоящий момент Бастрыкин проводит встречу с родственниками погибших и пострадавших при пожаре в «Зимней вишне», говорится в сообщении в Telegram-канале СКР.

Ранее председатель СКР возложил цветы к народному мемориалу в Кемерово и почтил память погибших при пожаре в ТЦ. Он также пообщался с горожанами и пообещал провести тщательное и объективное расследование трагедии.

Как выглядит ТЦ в Кемерово после пожара. Фоторепортаж Еще 4 фото
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Возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» возникло днем 25 марта, его удалось потушить лишь 26 марта. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В торговом центре не сработала пожарная сигнализация, часть людей также оказалась заблокирована в кинотеатре. По данным источника РБК в МЧС, причиной пожара могло стать короткое замыкание силового кабеля, который находился в межэтажном пространстве.

Видео: igorlovepapa • / instagram

Гендиректора компании-собственника ТЦ Юлию Богданову арестовали до 25 мая по подозрению в совершении преступления по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Кроме того, следователи предъявили обвинение начальнику Инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзали Комковой по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия, она не приняла мер по пресечению эксплуатации «самовольно возведенного здания», торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, без разрешения на строительство.
Теги: Александр Бастрыкин , Пожар , Кемерово
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