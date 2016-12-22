Востриков приехал на встречу с председателем СКР Бастрыкиным

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Житель Кемерово Игорь Востриков, у которого при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибли жена, сестра и трое детей, прибыл в областное управление Следственного комитета России (СКР) на встречу с председателем комитета Александром Бастрыкиным. Об этом он сообщил в своем Instagram.

В настоящий момент Бастрыкин проводит встречу с родственниками погибших и пострадавших при пожаре в «Зимней вишне», говорится в сообщении в Telegram-канале СКР.

Ранее председатель СКР возложил цветы к народному мемориалу в Кемерово и почтил память погибших при пожаре в ТЦ. Он также пообщался с горожанами и пообещал провести тщательное и объективное расследование трагедии.

Возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» возникло днем 25 марта, его удалось потушить лишь 26 марта. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В торговом центре не сработала пожарная сигнализация, часть людей также оказалась заблокирована в кинотеатре. По данным источника РБК в МЧС, причиной пожара могло стать короткое замыкание силового кабеля, который находился в межэтажном пространстве.

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