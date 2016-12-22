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Кемеровчанин Востриков заявил о прощении Цивилева за фразу о пиаре на ЧП
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Кемеровчанин Востриков заявил о прощении Цивилева за фразу о пиаре на ЧП
Пожар в Кемерово, 18:33
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Кемеровчанин Востриков заявил о прощении Цивилева за фразу о пиаре на ЧП

​Кемеровчанин Игорь Востриков, потерявший при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» супругу, троих детей и сестру, заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что не держит обиду на врио губернатора Кузбасса Сергея Цивилева и простил ему фразу о «пиаре на трагедии», которую тот произнес на митинге после ЧП.

«Он же (Сергей Цивилев) не понял, он в Кемерово только прилетел. Он сразу извинился, я к нему претензий не испытываю по этому поводу. Он неплохой человек, я считаю. Я думаю, что он может что-то привнести, какой-то вклад сделать. Может быть, он просто в доверие ко мне втирался, но я ему симпатизирую».

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. 25 марта жители Кемерово вышли на митинг, который, по данным местных СМИ, собрал от 1,5 тыс. до 4 тыс. человек. Активисты требовали прозрачного расследования причин пожара в «Зимней вишне» и отставки губернатора Кузбасса Амана Тулеева и местных чиновников.

Жители Кемерово вышли на стихийный митинг. Фоторепортаж Еще 4 фото
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Цивилев, который пришел на митинг, обвинил там Игоря Вострикова в «пиаре на трагедии». После этого чиновник встал на колени перед собравшимися на митинге и попросил прощения у людей, попавших «в эту тяжелую ситуацию».

Аман Тулеев досрочно сложил полномочия губернатора 1 апреля. Президент России Владимир Путин назначил врио региона первого заместителя Тулеева Сергея Цивилева.

Теги: Кемерово , Пожар , торговый центр
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