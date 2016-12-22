Активисты сообщили о задержании у здания ФСБ восьми человек

В Москве у здания ФСБ задержали восемь человек, сообщили РБК два задержанных активиста Александр Брусенцев и Анатолий Капустин.
Активисты зачитывали вслух переписки из мессенджера Telegram у здания ФСБ. «Мы были на акции против того, чтобы государство вмешивалось в тайну переписки», — пояснил Капустин. Сотрудники полиции задержали молодых людей для «проверки документов», отметили активисты. Позднее задержанных доставили в ОВД «Мещанский».
В пресс-службе ГУ МВД по Москве не ответили на звонки РБК на момент публикации заметки. РБК направил запрос в ОВД «Мещанский».
Роскомнадзор 15 марта отвел Telegram 15 дней для предоставления ключей для дешифровки сообщений пользователей. В случае отказа ведомство пригрозило обратиться в суд и потребовать блокировки мессенджера. ФСБ 29 марта заявила, что Telegram должна передать ей ключи шифрования в течение десяти дней. В Роскомнадзоре 2 апреля заявили, что не получали ответа от Telegram. В компании, в свою очередь, отметили, что технически невозможно передать ключи российским спецслужбам, так как этого не подразумевает архитектура мессенджера.