СПЧ предупредил об убытках инвесторов в случае блокировки Telegram

Глава СПЧ Михаил Федотов отметил, что в случае, если Роскомнадзор заблокирует мессенджер, то это вызовет не только беспокойство пользователей, но и возможные финансовые потери тысяч инвесторов, вложивших средства в Telegram

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Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов в своем заявлении по поводу возможной предстоящей блокировке Telegram отметил, что из-за желания правоохранительных органов пресекать деятельность преступников пострадают законопослушные граждане, которых среди пользователей мессенджера большинство.

«Нельзя забывать и о возможных финансовых потерях тысяч инвесторов, вложивших значительные средства в создание и продвижение телеграм-каналов, рекламы и иного контента в Telegram», — говорится в его сообщении, опубликованном на официальном сайте совета при президенте.

Федотов подчеркнул, что Telegram появился как ответ интернет-индустрии на возрастающие ограничения конфиденциальности в киберпространстве. По его мнению, в вопросе о блокировке мессенджера речь идет не только о нарушении права граждан на конфиденциальность личной переписки и свободу мнений, но и «о фактическом уничтожении сложившегося фрагмента медийного и общественного пространства».

Глава СПЧ рассказал, что Telegram по просьбе СПЧ блокировал каналы и чаты «с недвусмысленными инструкциями по подготовке террористических актов». Федотов отметил, что со стороны администрации мессенджера это было сделано оперативно. «Подобная конструктивная позиция, свидетельствующая о готовности адекватно реагировать на прямые нарушения российских законов, внушает надежду на то, что обеспечить соблюдение закона в виртуальном пространстве мессенджера возможно и без его блокировки», — заключил он.

Помимо этого группа членов президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека подготовили открытое заявление к Роскомнадзору и ФСБ, в котором попросили госструктуры воздержаться от блокирования мессенджера Telegram и разработать другие способы получения доступа к личным перепискам пользователей, которые бы не противоречили законодательству. Обращение опубликовано на официальном сайте Совета.

Заявление подписали публицист Ирина Хакамада, председатель межрегиональной общественной благотворительной организации «Комитет за гражданские права» Андрей Бабушкин, директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский, ответственный секретарь Правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталья Евдокимова, президент Ассоциации интернет-издателей Иван Засурский, председатель межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток» Игорь Каляпин и другие. Они отметили, что в среду, 4 апреля, Роскомнадзор может начать блокировку Telegram в России в рамках принятых в 2016 году антитеррористических поправок, которые получили название «пакет Яровой».

Авторы обращения обратили внимание на то, что особенность методов шифрования, используемых в настоящее время в Telegram и других мессенджерах, заключается в том, что их администраторы сами не способны дешифровать сообщения, поскольку ключи шифрования генерируются на устройствах пользователей во время их общения друг с другом, после чего автоматически удаляются.

В связи с этим члены президентского совета попросили ФСБ «изыскать иные способы законного доступа к переписке индивидуальных пользователей, угрожающих национальной безопасности, исключающие неограниченный и произвольный доступ к переписке всех пользователей этого и других мессенджеров».

Один из авторов заявления Иван Засурский заявил в разговоре с РБК, что «Telegram надо беречь». По словам Засурского, это «очень опасная ситуация», так как утечки данных возможны не только у граждан, но и в отношении частных компаний и государственных ведомств. «Хотелось бы, чтобы Роскомнадзор проявил осмотрительность в этом вопросе», — подчеркнул он.

«Вот это желание все знать о гражданах и при этом пытаться замаскировать под желание безопасности страны, это очень тонкая грань. Конечно, безопасность страны важна, но нужно найти меру, ведь это от безопасности переходит к преследованию граждан. Чем больше у них власти, тем меньше у нас свободы», — добавила в разговоре с РБК член СПЧ Наталья Евдокимова.

ФСБ запрашивала у Telegram ключи для шифрования еще летом 2017 года, однако сервис ответил отказом, мотивировав свое решение тем, что требования спецслужбы «не совместимы с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности» мессенджера. В октябре прошлого года суд оштрафовал Telegram на 800 тыс. руб. за то, что тот не исполнил обязанности как организатор распространения информации. Мессенджер после этого обратился в суд с ответным иском с требованием признать действия ФСБ незаконными, однако Верховный суд этот иск отклонил.

Роскомнадзор 20 марта попросил руководство Telegram предоставить в течение 15 дней ключи для дешифровки. В случае, если администрация мессенджера ответит отказом, ведомство должно обратиться в суд и потребовать заблокировать доступ к Telegram. ФСБ 29 марта установила для мессенджеров срок для передачи ей ключей шифрования в 10 дней. 2 апреля Роскомнадзор заявил, что не получал от Telegram ответа. Мессенджер, в свою очередь, заявил, что передача ключей шифрования является технически невозможной задачей, поскольку этого не подразумевает сама архитектура сервиса.