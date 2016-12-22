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В Роскомнадзоре не получили ответ Telegram по ключам шифрования
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В Роскомнадзоре не получили ответ Telegram по ключам шифрования
«Закон Яровой», 15:10
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В Роскомнадзоре не получили ответ Telegram по ключам шифрования

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций не получала от представителей мессенджера Telegram официальный ответ на уведомление о необходимости предоставить ключи шифрования, передает «Интерфакс».

В ведомстве подчеркнули, что не получили писем ни от владельцев, ни от администраторов мессенджера, ни от представителей компании.

«Роскомнадзор исходит из того, что установленный законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 15-дневный срок ответа на уведомление истекает в среду, 4 апреля», — добавили в федеральной службе.

Ранее в понедельник о том, что Telegram направил ответ Роскомнадзору, сообщил член Совета по правам человека при президенте Павел Чиков. Он также разместил фотографию официального ответа, подписанного адвокатом Telegram Дмитрием Динзе. Последний подтвердил РБК подлинность фото. 

В позиции мессенджера говорится, что «администратор сервиса в существующей архитектуре ни при каких условиях не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых с его помощью электронных сообщений».

Также указывается, что пользовательские сообщения, отправляемые в «секретные чаты» в мессенджеры, не хранятся на серверах мессенджера.

20 марта Роскомнадзор попросил мессенджер предоставить властям ключи для дешифровки. Официально на исполнение такого решения у Telegram есть 15 дней, в противном случае федеральная служба должна обратиться в суд и потребовать заблокировать доступ к интернет-ресурсам Telegram.

Федеральная служба безопасности 29 марта установила нормативный срок в 10 дней для передачи ей ключей шифрования от организаторов распространения информации.

Теги: Telegram , Роскомнадзор
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