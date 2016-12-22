Telegram отчитался о привлечении $850 млн во втором раунде ICO

Вырученные средства пойдут на развитие мессенджера Telegram его нового проекта — собственной блокчейн-платформы TON. В ходе первого раунда ICO, который прошел в конце января — начале февраля, братья Дуровы также привлекли $850 млн

Павел Дуров (Фото: Albert Gea / Reuters)

Братья Павел и Николай Дуровы отчитались перед властями США о привлечении $850 млн на развитие мессенджера Telegram и его собственной блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) в ходе второго раунда ICO. Об этом свидетельствует данные, опубликованные на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

В пунктах с информацией об эмитенте этого документа указаны две компании — TON Issuer Inc. и Telegram Group Inc., которыми управляют братья Дуровы. В графе, где нужно указать типа размещенных ценных бумаг, указано «соглашение о покупке криптовалюты». Размещение токенов шло с 14 марта. Всего в ICO приняли участие 94 инвестора. Кто именно вложился в проекты Дуровых, в документе не раскрывается.​

Первый раунд привлечения инвестиций проходил с 29 января до середины февраля. 13 февраля Дуровы отчитались о его результатах. В рамках ICO им удалось привлечь от 81 инвестора $850 млн. В документе американской комиссии указывалось, что вырученные от размещения токенов средства пойдут на развитие как мессенджера Telegram, так и его нового проекта — блокчейн-платформы TON.

Газета «Ведомости» со ссылкой на источники писала, что одним из тех, кто вложился в Telegram и TON в ходе первого раунда ICO, стал российских бизнесмен Роман Абрамович. Собеседник издания. знакомый с крупными участниками ICO, уточнил, что предприниматель мог вложить $300 млн, два других источника добавили, что Абрамович — один из первых россиян, которые получили право инвестировать в компании Дуровых.

Публично о своих инвестициях в проекты Павла и Николая Дуровых заявили основатель и гендиректор QIWI Сергей Солонин и сооснователь «Вимм-Билль-Данна» Давид Якобашвили. Солонин отмечал, что стал вторым по объему вложений среди российских инвесторов, а Якобашвили говорил, что инвестировал $10 млн в Telegram и TON из своих личных средств.