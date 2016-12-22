ФСБ отвела мессенджерам 10 дней для ответа на запрос о ключах шифрования

ФСБ установила срок в десять дней для мессенджеров и других организаторов передачи информации, в который они обязаны передавать службе ключи шифрования

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Федеральная служба безопасности дополнила приказ о передаче организаторами распространения информации (ОРИ, согласно реестру ими являются Telegram, «ВКонтакте» и пр.) ключей шифрования, установив срок, в течение которого они должны это делать. Документ с приложением, в котором установлены сроки, подписан 27 декабря 2017 года, однако датой опубликования его на официальном портале правовой информации указано 27 марта 2018 года.

Документ дополняет приказ ФСБ от 19 июля 2016 года, уточняя сроки, в которые организаторы распространения информации обязаны передавать ФСБ «информацию для декодирования». В опубликованном 27 марта документе говорится, что передача ключей должна состояться «в возможно короткий срок, но не более десяти дней со дня получения запроса».

​Кроме того, новый приказ назначает уполномоченным подразделением по получению ключей шифрования Центр оперативно-технических мероприятий ФСБ (в прошлой редакции приказа — организационно-аналитическое управление Научно-технической службы ФСБ), а также расширяет список способов отправки запросов. Ранее такие запросы могли быть отправлены «в письменном виде заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении». Теперь для этого могут быть использованы «технические средства связи, обеспечивающие подтверждение факта получения запроса».

Передавать ключи шифрования в ФСБ следует на магнитном носителе по почте или в форме электронного сообщения по электронной почте, отмечалось в другом приказе службы.

Ранее Роскомнадзор направил мессенджеру Telegram уведомление о необходимости передать ФСБ информацию для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых электронных сообщений. В сообщении Роскомнадзора есть ссылка на ч. 1 ст. 15.4 закона № 149-ФЗ, которая устанавливает для исполнения требований «не менее чем пятнадцать дней».

Представитель Роскомнадзора тогда сообщил РБК, что если по истечении этого времени Telegram не передаст ключи шифрования ФСБ, то надзорное ведомство направит в суд исковое заявление с требованием об ограничении на территории России доступа к интернет-ресурсам компании Telegram Messenger Limited.

В реестр организаторов распространения информации Telegram вошел в конце июня 2017 года.