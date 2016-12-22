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ФСБ отвела мессенджерам 10 дней для ответа на запрос о ключах шифрования
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ФСБ отвела мессенджерам 10 дней для ответа на запрос о ключах шифрования
Технологии и медиа, 17:26
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ФСБ отвела мессенджерам 10 дней для ответа на запрос о ключах шифрования
ФСБ установила срок в десять дней для мессенджеров и других организаторов передачи информации, в который они обязаны передавать службе ключи шифрования
Фото: Владимир Афанасьев / ТАСС

Федеральная служба безопасности дополнила приказ о передаче организаторами распространения информации (ОРИ, согласно реестру ими являются Telegram, «ВКонтакте» и пр.) ключей шифрования, установив срок, в течение которого они должны это делать. Документ с приложением, в котором установлены сроки, подписан 27 декабря 2017 года, однако датой опубликования его на официальном портале правовой информации указано 27 марта 2018 года.

Документ дополняет приказ ФСБ от 19 июля 2016 года, уточняя сроки, в которые организаторы распространения информации обязаны передавать ФСБ «информацию для декодирования». В опубликованном 27 марта документе говорится, что передача ключей должна состояться «в возможно короткий срок, но не более десяти дней со дня получения запроса».

​Кроме того, новый приказ назначает уполномоченным подразделением по получению ключей шифрования Центр оперативно-технических мероприятий ФСБ (в прошлой редакции приказа — организационно-аналитическое управление Научно-технической службы ФСБ), а также расширяет список способов отправки запросов. Ранее такие запросы могли быть отправлены «в письменном виде заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении». Теперь для этого могут быть использованы «технические средства связи, обеспечивающие подтверждение факта получения запроса».

Передавать ключи шифрования в ФСБ следует на магнитном носителе по почте или в форме электронного сообщения по электронной почте, отмечалось в другом приказе службы.

Ранее Роскомнадзор направил мессенджеру Telegram уведомление о необходимости передать ФСБ информацию для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых электронных сообщений. В сообщении Роскомнадзора есть ссылка на ч. 1 ст. 15.4 закона № 149-ФЗ, которая устанавливает для исполнения требований «не менее чем пятнадцать дней».

Представитель Роскомнадзора тогда сообщил РБК, что если по истечении этого времени Telegram не передаст ключи шифрования ФСБ, то надзорное ведомство направит в суд исковое заявление с требованием об ограничении на территории России доступа к интернет-ресурсам компании Telegram Messenger Limited.

В реестр организаторов распространения информации Telegram вошел в конце июня 2017 года.

Организаторы распространения информации

Термин «организатор распространения информации» был введен федеральным законом № 97 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также в отдельные законодательные акты, которые определяют порядок обмена информацией с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, — документами так называемого антитеррористического пакета.

​Согласно ФЗ № 97 организатором распространения информации называют «лицо, осуществляющее деятельность по обеспечению функционирования информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети «Интернет». Таким образом, под него подпадают коммуникационные сервисы, мессенджеры, социальные сети, форумы, интернет-магазины, персональные сайты и standalone-блоги.

Предоставлять данные в реестр распространителей информации компании обязали с 1 января в соответствии с Федеральным законом № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Роскомнадзор заносит зарегистрированные площадки в специальный реестр.

На такие площадки налагается дополнительная ответственность. Они должны уведомить Роскомнадзор о начале своей деятельности, неисполнение этого требования влечет штраф в размере 1–3 тыс. руб. для физических лиц, 10–30 тыс. руб. для должностных лиц и 10–300 тыс. руб. для юрлиц. Если площадки будут игнорировать обращения к ним, их могут оштрафовать (до 500 тыс. руб.) или заблокировать, но только по решению суда, уточняет Роскомнадзор.

Авторы: Наталья Демченко, Анна Балашова.
Теги: Telegram , ФСБ России , Роскомнадзор
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