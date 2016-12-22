Сотрудники генконсульства США в Петербурге начали вывоз вещей и мебели

Американские дипломаты приступили к вывозу личных вещей и мебели из здания генконсульства США на Фурштатской улице в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

Здание находится под охраной полиции, флаг США приспущен. Представитель МИД России в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов заявил 30 марта, что сотрудники американской дипмиссии также должны будут освободить резиденцию в Гродненском переулке.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 29 марта объявил о закрытии американского генконсульства в Петербурге в ответ на закрытие российского генконсульства в Сиэтле. Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что действия российских властей «существенно отразятся» на консульской деятельности. Нойерт также назвала незаконной высылку 60 американских дипломатов из России, ранее Вашингтон также принял решение о высылке такого же количества российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля». В Белом доме заявили, что высылка сотрудников американской дипмиссии еще больше ухудшает двусторонние отношения.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии 4 марта в британском городе Солсбери. Власти Великобритании обвиняют Россию в отравлении Скрипалей нервно-паралитическим веществом «Новичок», в Москве отрицают подобные обвинения. Из Лондона были высланы 23 российских дипломата, более 20 стран также выдворили сотрудников российских дипмиссий в знак солидарности с Британией. В МИД России пообещали дать ответ всем, кто выслал российских дипломатов. Юлия Скрипаль 30 марта пришла в сознание и начала самостоятельно есть и пить.