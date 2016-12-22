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Госдеп назвал незаконной высылку Россией 60 американских дипломатов
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Госдеп назвал незаконной высылку Россией 60 американских дипломатов
Отравление Скрипаля в Британии, 23:25
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Госдеп назвал незаконной высылку Россией 60 американских дипломатов
США приняли решение о высылке 60 российских дипломатов из-за атаки в Великобритании, действия Москвы, объявившей о высылке 60 американских дипломатов, не мотивированы и не имеют под собой законных оснований, считают в Госдепе
Хизер Науэрт (Фото: Alex Brandon / AP)

Госдепартамент США не считает высылку 60 американских дипломатов из России ответными мерами Москвы и заявил, что оставляет за собой право предпринять дальнейшие действия на высылку сотрудников своей дипмиссии. Об этом заявила журналистам официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт.

По ее словам, под действиями Москвы в виде высылки американских дипломатов нет под собой «законных юридических оснований». «Наши действия были вполне мотивированы атакой в Великобритании, атакой на британского гражданина и его дочь. Запомните, это первый случай, когда боевое нервно-паралитическое вещество «Новичок» было использовано вне войны против наших союзников», — отметила она.

«США совместно со многими другими странами приняли решение выслать русских шпионов. Мы не считаем это дипломатической ответной реакцией на эту ужасающую атаку на британского гражданина и его дочь. Еще раз, они нарушили конвенцию по химическому оружию, они использовали запрещенное вещество «Новичок». Мы серьезно отнеслись к этому», — подчеркнула Науэрт.

Представитель ведомства подчеркнула, что США не принимали решение о высылке 60 российских дипломатов «просто» и пошли на этот шаг совместно с 28 другими государствами, которые «выразили солидарность Великобритании», обвинившей Москву в причастности к отравлению ядом бывшего сотрудника ГРУ Сергей Скрипаля и его дочери Юлии. Россия, добавила она, «не должна считать себя жертвой».

«Единственными жертвами ситуации являются два человека, которые в настоящее время находятся в больнице в Великобритании», — сказала Науэрт.

Лавров рассказал об ответе Москвы на высылку российских дипломатов
Политика

Ранее в четверг, 29 марта, Россия приняла решение о высылке 60 сотрудников американской дипмиссии в ответ на аналогичные действия Вашингтона. Об этом было объявлено послу США в России Джона Хантсману, которого специально вызвали в МИД. Так, персонами нон грата объявили 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника генконсульства в Екатеринбурге. По словам главы МИДа Сергей Лаврова, ответные меры России будут «зеркальными, и не только». В частности, Россия отозвала своего согласие на работу генконсульства США в Санкт-Петербурге. На освобождение здания дипломатам дали 48 часов.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Госдепартамент США , высылка дипломатов , Великобритания , Сергей Скрипаль , новичок ...
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Лавров рассказал об ответе Москвы на высылку российских дипломатов Политика
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