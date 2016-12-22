Госдеп прокомментировал закрытие генконсульства США в Санкт-Петербурге

Закрытие Россией генконсульства США «существенно отразиться» на консульской деятельности. Власти США не рассматривают это как симметричный ответ на закрытие генконсульства России в Сиэтле. Об этом заявила официальный представитель Государственного департамента Хизер Нойерт, комментируя решение Москвы закрыть американское генконсульство в Санкт-Петербурге и выслать 60 американских дипломатов из России. Часть ее выступления опубликована в Twitter Госдепа.

По словам Нойерт, действия США «были всецело продиктованы нападением на Соединенное Королевство, на британского подданного и его дочь». Она добавила, что закрытие консульства затронет операции по выдаче виз. В ответ на вопрос, почему Россия приняла решение закрыть генконсульство, она предложила «спросить об этом российские власти».

Нойерт сообщила, что пообщалась по телефону с послом США Джоном Ханстманом. Он в разговоре отметил, что Россия, по его мнению, не заинтересована в диалоге по вопросам, которые важны для двух стран.

Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском Солсбери 4 марта. Лондон заключил, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом, и обвинил в этом Москву. Из Великобритании в знак протеста были высланы 23 российских дипломата, которые, по мнению властей страны, были российскими разведчиками под дипломатическим прикрытием. В ответ Москва также выслала британских дипломатов, прекратила работу Британского совета и потребовала закрыть консульство Великобритании в Санкт-Петербурге.

26 марта США решили выслать 60 сотрудников российских дипмиссий и закрыть генконсульство России в Сиэтле в связи с отравлением Сергея Скрипаля. Также российских дипломатов решили выслать более 20 государств.​​