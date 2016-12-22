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МИД указал США на необходимость освободить особняк в центре Петербурга
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МИД указал США на необходимость освободить особняк в центре Петербурга
Отравление Скрипаля в Британии, 11:34
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МИД указал США на необходимость освободить особняк в центре Петербурга

Представители дипмиссии США в Санкт-Петербурге должны освободить не только здание генконсульства на Фурштатской улице, но и резиденцию в Гродненском переулке. Об этом заявил представитель МИДа в Петербурге Владимир Запевалов, сообщает «Интерфакс».

«В отношении здания в Гродненском переулке действуют те же меры, что и по зданию генконсульства США на Фурштатской улице», — сказал он.

Запевалов отметил, что в Петербурге нет каких-либо других зданий, которые должны покинуть представители США в связи с решением МИДа.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 29 марта объявил персонами нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства в Екатеринбурге. Они должны покинуть территорию страны до 5 апреля. Также Москва отозвала свое согласие на работу генконсульства США в Санкт-Петербурге. Освободить здание дипломатам нужно в течение двух суток.

В Госдепартаменте США заявили, что под высылкой американских дипломатов нет «законных юридических оснований». В Белом доме отметили, что высылка дипломатов означает дальнейшее ухудшение двусторонних отношений.

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Такие шаги Москвы стали ответом на действия США и более 20 других стран, которые объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по «делу Скрипаля». Лондон обвиняет Москву в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом «Новичок». Россия все обвинения отрицает и требует предоставить доказательства.​

Теги: МИД России , высылка дипломатов , Сергей Скрипаль
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