Белый дом обвинил Россию в еще большем ухудшении отношений с США

Россия еще больше ухудшает отношения с США своим решением о высылке 60 американских дипломатов. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома.
«Сегодняшние российские действия по высылке американских дипломатов еще больше ухудшают отношения между США и Россией. Выдворение незадекларированных российских разведчиков Соединенными Штатами и еще более чем двумя десятками стран-партнеров и союзников по НАТО на этой неделе было адекватным ответом на атаку России на земле Соединенного Королевства», — следует из заявления.
В администрации американского президента подчеркнули, что такая реакция России не была для них неожиданностью, и «США справятся с этим».
Официальный представитель Госдепартамента Хизей Нойерт заявила журналистам, что под высылкой американских дипломатов нет «законных юридических оснований». По ее словам, действия США по высылке 60 российских дипломатов были мотивированы обвинениями в причастности России к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, это не дипломатическая ответная реакция, заверила она, подчеркнув, что Россия нарушила своими действиями конвенцию по химическому оружию.
«Запомните, это первый случай, когда боевое нервно-паралитическое вещество «Новичок» было использовано вне войны против наших союзников», — заявила Нойерт.
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