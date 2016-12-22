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Белый дом обвинил Россию в еще большем ухудшении отношений с США
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Белый дом обвинил Россию в еще большем ухудшении отношений с США
Высылка американских дипломатов из России знаменует дальнейшее ухудшение двусторонних отношений между странами, этот шаг США не оставят без внимания, отметили в Белом доме. Ранее в Госдепе заявили, что США подготовят ответные меры
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Россия еще больше ухудшает отношения с США своим решением о высылке 60 американских дипломатов. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома.

«Сегодняшние российские действия по высылке американских дипломатов еще больше ухудшают отношения между США и Россией. Выдворение незадекларированных российских разведчиков Соединенными Штатами и еще более чем двумя десятками стран-партнеров и союзников по НАТО на этой неделе было адекватным ответом на атаку России на земле Соединенного Королевства», — следует из заявления.

В администрации американского президента подчеркнули, что такая реакция России не была для них неожиданностью, и «США справятся с этим».

Официальный представитель Госдепартамента Хизей Нойерт заявила журналистам, что под высылкой американских дипломатов нет «законных юридических оснований». По ее словам, действия США по высылке 60 российских дипломатов были мотивированы обвинениями в причастности России к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, это не дипломатическая ответная реакция, заверила она, подчеркнув, что Россия нарушила своими действиями конвенцию по химическому оружию.

«Запомните, это первый случай, когда боевое нервно-паралитическое вещество «Новичок» было использовано вне войны против наших союзников», — заявила Нойерт.

Материал дополняется.

Автор: Анна Трунина.
Теги: администрация США , высылка дипломатов , российско-американские отношения
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Госдеп назвал незаконной высылку Россией 60 американских дипломатов Политика
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