Билл Гейтс предупредил об опасности операций с криптовалютами

Основатель Microsoft Билл Гейтс считает, что использовать криптовалюты рискованно и опасно. Об этом он сообщил на сайте Reddit.

Он отметил, что сегодня криптовалюты используются для покупки фентанила и других наркотиков, поэтому являются причиной смертей многих людей.

Главной особенностью криптовалют Гейтс назвал анонимность, которая, по его мнению, является скорее недостатком, чем достоинством.

«Государство должно иметь возможность раскрывать преступные схемы по отмыванию денег, уклонению от налогов и финансированию терроризма», — аргументировал свою точку зрения Гейтс.

На сегодняшний день в Таиланде запрещены любые операции с криптовалютами, а в Южной Корее нельзя использовать анонимные счета для покупки криптовалют. В то же время другие страны, в том числе Великобритания, Венесуэла и Белоруссия, заявили о намерении выпустить собственную криптовалюту.

В российском правительстве пока еще не пришли к единому мнению о том, что делать с криптовалютами, — запрещать их оборот или разрешить, поставив в рамки госрегулирования. Банк России неоднократно предлагал запретить любой оборот цифровых денег. Регулятор считает, что криптовалютные операции несут за собой риски отмывания.