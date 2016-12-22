В Белоруссии легализовали майнинг криптовалют, а также разрешили владеть и обменивать токены (аналог ценных бумаг при ICO). Эти положения содержатся в декрете «О цифровой экономике», который подписал президент Александр Лукашенко

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет «О развитии цифровой экономики». Об этом он сообщил на встрече с представителями белорусского бизнеса, сообщается на сайте президента. Главная цель документа, как отметил президент, — создать условия, чтобы мировые ИT-компании приходили в Белоруссию и открывали свои представительства.

Согласно декрету (выдержки из него приводит белорусское интернет-издание Tut.by) физлица могут владеть токенами (аналоги ценных бумаг при проведении ICO), покупать и продавать их за белорусские рубли, иностранную валюту и электронные деньги, осуществлять майнинг, а также дарить, обменивать и завещать токены.

Операции с токенами, согласно декрету, не будут считаться предпринимательской деятельностью, а участникам сделок будут предоставлены налоговые льготы (они будут освобождены от подоходного налога, налога на прибыль и на добавленную стоимость).

Майнинг, деятельность биржи и операторов обмена криптовалют включены декретом в перечень из 38 видов деятельности в сфере высоких технологий. Занятие этими видами деятельности может позволить компании стать резидентом Парка высоких технологий (особой экономической зоны в Белоруссии для ИT-компаний). При этом компании, зарегистрированные в парке, могут пользоваться льготами и преференциями вне зависимости от фактического места расположения их офиса в Белоруссии. ИT-специалисты, которых нанимают на работу резиденты парка, смогут въезжать в страну без виз.

Согласно декрету для резидентов Парка высоких технологий будут упрощены многие бюрократические процедуры, в частности можно будет в уведомительном порядке проводить валютные операции, связанные с движением капитала.

Как повлияет решение Белоруссии на российскую сферу криптоинвестиций, пока непонятно, считает основатель группы компаний Blockchain.ru Дмитрий Мацук. «Да, есть вероятность, что некоторые российские майнеры и криптоинвесторы будут работать в Белоруссии. Однако их может смутить специфика политического устройства. Вероятно, многих это отпугнет», — считает он. По мнению Мацука, о легализации криптоинвестиций стоит говорить как о возможности «понаблюдать за соседом». «В России могут появиться полумеры до момента, пока в Белоруссии не начнут полноценно функционировать криптовалюты. Если все будет нормально, вполне возможно, что и Россия согласится на легализацию», —надеется собеседник РБК.

«Если россиянам позволят регистрировать блокчейн компании на территории союзного государства, то им не придется лететь в Швейцарию или Сингапур и тратить немалые деньги на юридические и легальные услуги», — отмечает сооснователь и партнер криптофонда The Token Fund Владимир Смеркис. Белоруссия «может стать своеобразным тестовым полигоном» в области правового регулирования блокчейн-технологий и ICO, считает он.

В России также разрабатывается законопроект, который будет регулировать криптовалюты. Его презентация пройдет 28 декабря. Как заявлял глава думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, криптовалюта будет определяться в законопроекте в качестве иного имущества. ICO будет рассматриваться как тип краудфандинга, предусматривающий ограничение суммы вложений для инвестора.

«Самая главная тема — регулирование ICO: каким образом будут работать соответствующие площадки, операторы, кто будет иметь допуск к инвестированию и какие проекты будут отбираться для инвестирования. Подходы будут самые либеральные, но при этом защита инвесторов предусмотрена, определенные правила работы этого рынка предусмотрены», — говорил депутат. В то же время Аксаков отметил, что криптовалюты как деньги в России в ближайшее время не появятся, так как против этого активно выступает Центробанк. Документ могут принять до конца марта.