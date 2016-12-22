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Великобритания в 2018 году запустит собственную криптовалюту
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Великобритания в 2018 году запустит собственную криптовалюту
Финансы, 30 дек, 21:16
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Великобритания в 2018 году запустит собственную криптовалюту
Банк Англии уже в 2018 году может дать зеленый свет созданию собственной криптовалюты. Ранее это планировали сделать центральные банки ОАЭ, Саудовской Аравии и Китая. Легализацию цифровой валюты в еврозоне исключил Бундесбанк
Фото: Hannah McKay / Reuters

Банк Англии может запустить создание собственной, аналогичной биткойну криптовалюты уже в следующем году. Об этом со ссылкой на представителя регулятора сообщает газета The Telegraph.

В настоящий момент, по данным собеседника издания, этот вопрос прорабатывает созданный банком в 2015 году исследовательский отдел. Британская криптовалюта, как пояснили The Telegraph в банке, должна быть «связана со стерлингом» — национальной валютой Великобритании.

В течение последующих 12 месяцев, по словам представителя регулятора, исследовательский отдел может отчитаться о готовности банка к созданию собственного аналога биткойна. Сейчас же Банк Англии, как рассказал The Telegraph его представитель, применяет технологию цифровых транзакций, используя ту же технологию, которая поддерживает эту цифровую валюту.

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Выпуск британским регулятором собственной криптовалюты, как считают в Банке Англии, позволит британцам хранить деньги в цифровом виде с помощью центрального банка. Таким образом, от необходимости сотрудничать для этого с розными кредитными организациями можно будет отказаться, отмечает The Telegraph, подчеркивая, что в таком случае крупные операции, например такие, как покупка дома, смогут осуществляться «в наносекунды».

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О планах запустить собственную криптовалюту Банк Англии объявил еще в марте прошлого года. Цифровая валюта, как отмечали тогда в регуляторе, будет называться RSCoin. Функционировать она станет на блокчейне — технологии, на которой также построены биткойн и другие криптовалюты, поясняли в банке. Такое решение представители регулятора объясняли необходимостью «централизовать денежные массы».

Двумя месяцами ранее, в январе 2016 года, о намерениях создать собственную криптовалюту также заявил Китай. Позже, в декабре 2017 года, к нему присоединились Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия, которые для выпуска собственной криптовалюты заключили партнерские соглашения.

В еврозоне же легализацию криптовалюты в конце декабря исключил член совета директоров Бундесбанка Карл Людвиг Тиле. Быстрый рост криптовалют таит в себе «риск быстрых потерь», уверен он. «Введение центральным банком обращения криптовалют, аналогичных существующим валютам, не стоит на повестке», — заявлял Тиле. Технологию блокчейн он также называл «дорогой» и «непригодной для платежей».

Рост курса биткойна за последний год фиксировался более 15 раз, что привело к предостережениям со стороны глав центробанков по всему миру. Кроме того, специалисты инвестбанка Morgan Stanley 25 декабря предупреждали, что, если криптовалюту не начнут принимать как инструмент для осуществления платежей, ее курс может упасть и до нуля. Максимальный курс биткойна превышал $15 тыс. 28 декабря менее чем за день криптовалюта, согласно данным биржи Coindesk, потеряла в цене около $1,5 тыс. и упала до $13,9 тыс.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Великобритания , криптовалюта
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