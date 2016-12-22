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Мадуро объявил о выпуске 100 млн венесуэльской криптовалюты El Petro
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Мадуро объявил о выпуске 100 млн венесуэльской криптовалюты El Petro
Экономика, 07:23
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Мадуро объявил о выпуске 100 млн венесуэльской криптовалюты El Petro

Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился выпустить 100 млн криптовалюты El Petro, которая будет обеспечивается нефтью страны. Об этом сообщает телеканал Telesur.

«Стоимость каждого El Petro будет равна стоимости одного барреля венесуэльской нефти», — заявил Мадуро на заседании Совета министров в Каракасе.

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В начале декабря Мадуро объявил о создании в Венесуэле своей криптовалюты. По его мнению, El Petro поможет стране нарастить «денежный суверенитет», а также способствует преодолению финансовой блокады.

Венесуэльский лидер также заявил, что виртуальная валюта позволит осуществлять транзакции и поспособствует поиску новых источников финансирования бюджета страны. Криптовалюта будет обеспечиваться алмазами, золотом и нефтью, которые добывают на территории станы, обещал тогда Мадуро.

Теги: Венесуэла , Николас Мадуро , криптовалюта
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