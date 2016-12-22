Южная Корея запретит использовать анонимные счета для покупки криптовалют

Шесть южнокорейских банков введут специальные счета для криптовалют, с помощью которых невозможно проводить анонимные транзакции. Об этом заявил заместитель главы Банка Кореи Ким Ён Бом, сообщает агентство Yonhap.

Эти банки заблокируют анонимные счета, используемые для проведения операций с криптовалютами. Блокировка продлится до тех пор, пока не будут установлены личности пользователей. Финансовые регуляторы, в свою очередь, ​проследят за тем, как банки заставят платформы, обменивающие криптовалюты, предоставлять информацию о своих клиентах.

Ким Ён Бом добавил, что также будут заблокированы аккаунты для операций с криптовалютами, принадлежащие несовершеннолетним и иностранным гражданам.

«Никто, включая правительство, не гарантирует ценность криптовалют. Будьте осторожны, принимая решения о вложениях [в криптовалюты]», — предостерег Ким Ён Бом.

Как уточняет Би-би-си, новые правила начнут действовать 30 января. Данные меры приняты, чтобы сократить использование криптовалют для отмывания денег.

В начале января стало известно, что Минюст Южной Кореи готовит закон о запрете торговли криптовалютами на специальных биржах. Решение о разработке запрета принято после проверки крупнейшей криптовалютой биржи Южной Кореи Coinone в связи с подозрениями в неуплате налогов.

Большинство мировых центробанков настороженно относятся к возможности легализации криптовалют из-за их неподконтрольности национальным финансовым регуляторам и анонимности транзакций. Тем не менее некоторые страны заявили о намерении выпустить собственную криптовалюту, например, Великобритания, Венесуэла, Белоруссия и другие.