В Таиланде запретили операции с криптовалютами

Банк Таиланда обратился к финансовым организациям страны с требованием прекратить операции с криптовалютами. Об этом сообщает The National.

Банкам запрещено инвестировать в криптовалюту, продавать и покупать ее, а также создавать платформы для этого.

В Южной Корее в январе запретили пользоваться анонимными счетами для операций с криптовалютами, однако сами операции и криптовалюту не запрещали.

Большинство мировых центробанков настороженно относятся к возможности легализации криптовалют из-за их неподконтрольности национальным финансовым регуляторам и анонимности транзакций. Тем не менее некоторые страны заявили о намерении выпустить собственную криптовалюту, например Великобритания, Венесуэла, Белоруссия и другие.