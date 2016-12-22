В Таиланде запретили операции с криптовалютами
Финансы, 13 фев, 13:08
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В Таиланде запретили операции с криптовалютами
Банк Таиланда обратился к финансовым организациям страны с требованием прекратить операции с криптовалютами. Об этом сообщает The National.
Банкам запрещено инвестировать в криптовалюту, продавать и покупать ее, а также создавать платформы для этого.
В Южной Корее в январе запретили пользоваться анонимными счетами для операций с криптовалютами, однако сами операции и криптовалюту не запрещали.
Большинство мировых центробанков настороженно относятся к возможности легализации криптовалют из-за их неподконтрольности национальным финансовым регуляторам и анонимности транзакций. Тем не менее некоторые страны заявили о намерении выпустить собственную криптовалюту, например Великобритания, Венесуэла, Белоруссия и другие.