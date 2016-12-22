Главреда украинского издания «Страна.ua» объявили в розыск

Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что ​Шевченковский районный суд Киева принял решение объявить в розыск главного редактора издания Игоря Гужву.

О таком решении ходатайствовала прокуратура. «Общий розыск предусмотрен УПК (уголовно-процессуальный кодекс). Лицо, которое уклоняется от следствия, объявляют в розыск», — приводит «Страна.ua» слова прокурора. «Когда установят местонахождение, его [Игоря Гужву] задержат», — добавил он.

«Стало понятно для чего именно сегодня решили депортировать из Украины Михаила Саакашвили. Отвлекала власть народ от намного более важной новости», — цитирует издание слова Гужвы, который прокомментировал решение суда. «Пора развешивать листовки «его разыскивает...» на заборе домов у Порошенко, и Луценко. На добрую память», — добавил он. Главред «Страны.ua» подчеркнул, что украинские власти хотят «посадить его в тюрьму любым способом».

В июне прошлого года Игорь Гужва был задержан по подозрению в вымогательстве. Согласно материалам прокуратуры Киева, он «требовал и получил $10 тыс. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика», говорил генпрокурор Украины Юрий Луценко. Позже Гужве предъявили обвинение по ч. 3 ст. 189 УК Украины (вымогательство).

24 июня главреда издания арестовали на 60 суток. Сам Гужва заявлял, что уголовное део против него сфальсифицировано. Поводом для уголовного дела, по его словам, стала публикация о народном депутате из фракции Радикальной партии Дмитрии Линько.

В январе 2018 года редакция «Cтраны.ua» сообщила, что Гужва уехал из Украины в Вену и обратился к властям Австрии с просьбой предоставить ему политическое убежище. Издание отмечало, что он покинул Украину после того, как у него закончился срок меры пресечения. Сам главред издания тогда отмечал, что запрос о политическом убежище связан с «беспрецедентным давлением со стороны властей» Украины.