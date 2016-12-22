Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,36 56,54 EUR Нал. 70,60 69,61 USD Бирж. 56,93 +0,27 EUR Бирж. 70,11 +0,36 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9164,90 +2,60 MOEX 2313,73 +0,09% RTS 1280,55 -0,39% Brent 64,50 -1,51% DJIA 25246,90 -0,35% Nasdaq 7596,62 +0,47% FTSE 7207,41 -0,24%
Главреда украинского издания «Страна.ua» объявили в розыск
Лента новостей
«Локомотив» оторвался от «Зенита» в чемпионате России 19:09, Спорт В МХТ им. Чехова назвали дату прощания с Олегом Табаковым 19:03, Общество Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы 18:56, Политика Путин направил соболезнования в связи с крушением самолета в Катманду 18:56, Общество Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Табакова 18:54, Общество Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 18:48, РБК и Билайн LinkedIn изменит условия пользования из-за новых правил Евросоюза 18:45, Технологии и медиа В Смоленске застрелили убившего партнера по бизнесу мужчину 18:43, Общество Глава аэропорта Катманду назвал причину крушения пассажирского лайнера 18:43, Общество «Таких, как Табаков, уже мало делают»: как вспоминают актера его коллеги 18:37, Общество Собчак обвинила Слуцкого в нарушении «законов каждый день» 18:34, Политика В Греции выдали ордер на арест сорвавшего матч российского бизнесмена 18:28, Общество Минтранс предложил ввести новый дорожный знак к ЧМ-2018 18:24, Общество Путин предложил при наличии хлеба «и разведкой позаниматься» 18:05, Общество Явлинский рассказал об экстренном снижении везшего его самолета 18:05, Политика Как создать красивый интерьер за разумные деньги: советы эксперта 18:02, Стиль Телеканалы изменили сетку вещания после смерти Табакова 18:01, Технологии и медиа Бизнес и конфликт: когда российские предприниматели брались за оружие 17:54, Фотогалерея  Тренер сборной Бразилии по футболу назвал состав на матч против России 17:51, Спорт Названо место прощания с Табаковым 17:49, Общество Путин выразил уверенность в скором лидерстве России на агрорынке 17:45, Экономика Хазанов назвал Табакова человеком с чрезвычайно высоким КПД 17:42, Общество В Аризоне из-за крушения дрона начался пожар в заповеднике 17:38, Общество Шереметьево объявил конкурс на поставку павильонов для курения 17:35, Общество Таможня Шереметьево нашла в посылке из Италии радиоактивный минерал 17:34, Общество Иван Дубков, шеф-повар: может ли здоровая еда быть вкусной 17:33, РБК Стиль и Xperia «Я всегда думал о зрителях»: памяти Олега Табакова 17:33, Фотогалерея  Полиция Непала подтвердила смерть 49 человек в крушении самолета 17:30, Общество
Главреда украинского издания «Страна.ua» объявили в розыск
Политика, 13 фев, 00:13
0
Главреда украинского издания «Страна.ua» объявили в розыск

Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что ​Шевченковский районный суд Киева принял решение объявить в розыск главного редактора издания Игоря Гужву.

О таком решении ходатайствовала прокуратура. «Общий розыск предусмотрен УПК (уголовно-процессуальный кодекс). Лицо, которое уклоняется от следствия, объявляют в розыск», — приводит «Страна.ua» слова прокурора. «Когда установят местонахождение, его [Игоря Гужву] задержат», — добавил он.

«Стало понятно для чего именно сегодня решили депортировать из Украины Михаила Саакашвили. Отвлекала власть народ от намного более важной новости», — цитирует издание слова Гужвы, который прокомментировал решение суда. «Пора развешивать листовки «его разыскивает...» на заборе домов у Порошенко, и Луценко. На добрую память», — добавил он. Главред «Страны.ua» подчеркнул, что украинские власти хотят «посадить его в тюрьму любым способом».

Саакашвили депортировали с Украины в Польшу
Политика

В июне прошлого года Игорь Гужва был задержан по подозрению в вымогательстве. Согласно материалам прокуратуры Киева, он «требовал и получил $10 тыс. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика», говорил генпрокурор Украины Юрий Луценко. Позже Гужве предъявили обвинение по ч. 3 ст. 189 УК Украины (вымогательство).

СБУ провела обыски в редакции украинского издания «Страна.ua»
Политика

24 июня главреда издания арестовали на 60 суток. Сам Гужва заявлял, что уголовное део против него сфальсифицировано. Поводом для уголовного дела, по его словам, стала публикация о народном депутате из фракции Радикальной партии Дмитрии Линько.

В январе 2018 года редакция «Cтраны.ua» сообщила, что Гужва уехал из Украины в Вену и обратился к властям Австрии с просьбой предоставить ему политическое убежище. Издание отмечало, что он покинул Украину после того, как у него закончился срок меры пресечения. Сам главред издания тогда отмечал, что запрос о политическом убежище связан с «беспрецедентным давлением со стороны властей» Украины.

Теги: Страна.ua , Игорь Гужва , розыск
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Материалы по теме
Главред украинского издания «Страна.ua» попросил убежища в Австрии Политика
СБУ провела обыски в редакции украинского издания «Страна.ua» Политика
В Киеве арестовали главреда «Страна.ua» с правом залога в 544 тыс. гривен Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.