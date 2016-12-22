Мутко назвал имя руководителя олимпийской делегации России в Пхёнчхане

Руководителем российской олимпийской делегации на Играх в Пхёнчхане станет первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Об этом заявил вице-премьер России Виталий Мутко, передает ТАСС.

По словам Мутко, решение уже согласовано.

23 января стало известно, что Международный олимпийский комитет значительно скорректировал поданный ОКР список потенциальных участников Олимпиады, исключив из него более 20 спортсменов, не замешанных в допинговых скандалах. В ОКР сообщили, что это, скорее всего, не приведет к бойкоту Игр со стороны России. Поздняков тогда заявил, что это решение предварительное, и он уверен, что Россия сможет доказать свою правоту.

В пятницу, 19 января, стало известно, что МОК сократил российский список из 500 кандидатур на поездку на Игры, составленный ОКР, на 111 человек. Окончательные списки российских спортсменов, допущенных до участия в Играх, будут утверждены специально созданной комиссией МОК 27–28 января.

Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля.