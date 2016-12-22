В Совфеде ответили на слова Тиллерсона об ответственных за атаки в Сирии

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия будет продолжать голосовать в Совбезе ООН и «принимать решения с учетом существующего международного права в своих национальных интересах». Таким образом сенатор прокомментировал РБК призыв госсекретаря США Рекса Тиллерсона «прекратить России налагать вето» на резолюции Совбеза ООН по расследованию химатак в Сирии.

«Если мы видим, что кто-то использует международные институты только под формальным предлогом для реализации каких-то гнусных замыслов, Россия никогда не согласится и всегда наложит вето», — сказал он. «Я давно называю американцев «мировым провокатором». Провокация — это их оружие в достаточно успешно проводимой гибридной войне», — уточнил сенатор.

Клинцевич добавил, что у президента Сирии Башара Асада нет химического оружия, и «ему это не очень нужно». «Никогда применение химоружия не носило колоссального военного эффекта, оно не решало проблемы», — пояснил сенатор.

23 января на встрече представителей 29 стран в Париже Тиллерсон заявил, что на России лежит ответственность за гибель людей во время химических атак в Сирии. По его словам, в результате последней атаки 22 января пострадали более 20 человек, включая детей. Американская сторона обвиняет в организации атаки режим Асада. Кроме того, Тиллерсон обвинил Россию в нарушении обещания выступить гарантом сделки США и Сирии по ликвидации химоружия, заключенной в 2013 году. Он считает, что Россия должна перестать налагать вето или воздержаться от голосования в Совбезе ООН по вопросу химатак.

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Срок полномочий совместного механизма ООН и Организации по расследованию химатак в Сирии истек в декабре 2017 года. Вашингтон предлагал продлить сроки расследования на два года, но Россия наложила вето на этот проект резолюции 24 октября, 16 и 18 ноября.

Постпред России при ООН Василий Небензя предложил создать новый механизм для расследования химатак в Сирии, однако его американская коллега Никки Хейли выступила против этого предложения.