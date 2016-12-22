Россия предложила создать новый механизм расследования химатак в Сирии

Москва подготовила резолюцию ООН о создании нового механизма расследования химических атак в Сирии. Об этом постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза, передает ТАСС.

По словам дипломата, «деполитизированный» следственный орган будет работать на основе «безупречных и неопровержимых данных».

«Мы подготовили соответствующий проект резолюции. Просим секретариат распространить его. Рассчитываем, что в ближайшее время члены СБ проработают нашу инициативу со своими столицами», — отметил Небензя.

Срок полномочий Совместного механизма ООН и Организации по расследованию химических атак в Сирии (СМР) истек в декабре 2017 года. Вашингтон предлагал продлить сроки расследования, но Россия блокировала американский проект резолюции 24 октября, 16 и 18 ноября. Проект США предлагает продление действия СМР на два года, российский вариант предусматривает продление лишь до мая 2018 года с последующей пролонгацией. Эта инициатива Москвы также была заблокирована в СБ ООН.

В последнем докладе СМР сообщалось, что режим сирийского президента Башара Асада использовал зарин 4 апреля 2017 года в Хан-Шайхуне. В Сирии предположили, что документ мог быть написан еще до завершения расследования инцидента, а само расследование сочли «непрофессиональным».

Международное расследование касается инцидента в сирийском поселке Хан-Шейхун в провинции Идлиб 4 апреля 2017 года. Тогда из-за химической бомбардировки погибли не менее 80 мирных жителей.