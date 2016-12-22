Тиллерсон возложил на Россию ответственность за все химатаки в Сирии

За все химатаки в Сирии ответственность несет Москва, считает госсекретарь США. По его словам, Россия нарушила обязательства гаранта по сделке об уничтожении химического оружия в Сирии и не должна голосовать по этому вопросу в ООН

Рекс Тиллерсон (Фото: Thibault Camus / AP)

Россия несет основную ответственность за гибель людей из-за применения химического оружия в Сирии, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Глава внешнеполитического ведомства США выступал на встрече представителей 29 стран в Париже, где обсуждалось создание механизма, который повысит эффективность выявления и наказания тех, кто использует запрещенные виды вооружений.

«Кто бы ни проводил атаки, Россия в конечном итоге несет ответственность за жертвы в Восточной Гуте и бесчисленные смерти других сирийцев от химического оружия, которые начались с того момента, как Россия пришла в Сирию», — сказал Тиллерсон.

По словам госсекретаря, последняя химическая атака в Сирии произошла в минувший понедельник, 22 января: более 20 человек, многие из них дети, пострадали от применения хлора в Восточной Гуте. Организаторами этой атаки выступал режим Башара Асада, утверждают США.

Тиллерсон также обвинил Москву в том, что она нарушила обещание выступить гарантом сделки Вашингтона с Дамаском об уничтожении химического оружия в Сирии, заключенной в 2013 году. По его словам, есть множество доказательств, что страна продолжала обладать химическим оружием после апреля 2014-го.

«Просто не стоит отрицать, что Россия, защищая своего сирийского союзника, нарушила обязательства перед США в качестве гаранта. Россия должна прекратить налагать вето или как минимум воздерживаться от голосования в Совете Безопасности по этому вопросу», — добавил он.

Постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя сообщения о новом случае использования боевых отравляющих веществ (БОВ) в Восточной Гуте, заявил, что атака с применением хлора была проведена, чтобы сорвать предстоящие мирные переговоры по Сирии.

«Вы и судья и обвинитель», — сказал Небензя в ходе сессии в ООН, адресуя свои слова американским дипломатам. «Применение химического оружия в Восточной Гуте в понедельник не случайно произошло накануне важных встреч по Сирии в Вене и Сочи», — цитирует его WSJ.

Небензя также предложил ООН создать новый механизм для расследования химических атак в Сирии, так как срок действия совместного механизма ООН и Организации по расследованию химических атак в Сирии (СМР) истек в декабре 2017 года, однако постпред США Никки Хейли выступила против инициативы России.



В июле 2017 года официальный представитель МИДа Мария Захарова рассказала, что российское внешнеполитическое ведомство располагает данными о подготовке провокаций с применением химического оружия в Сирии. В качестве возможного места применения она назвала «недоступный для сирийских властей район Восточной Гуты».

По словам Захаровой, «несколько ракет с химическими отравляющими веществами массой порядка 150 кг каждая» есть у боевиков группировок «Джейш аль-Ислам» и «Файлак ар-Рахман». МИД также не исключал, что провокации могут быть организованы на юге и востоке Сирии.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал РБК предложение Тиллерсона отказаться от применения права вето в Совбезе ООН при голосовании по вопросам, связанным с использованием химического оружия в Сирии.

По словам сенатора, Россия намерена принимать решения с учетом существующего международного права, в своих национальных интересах и в соответствии «с реальной справедливостью». У президента Сирии Башара Асада нет химического оружия и «ему это не очень нужно», отметил Клинцевич.