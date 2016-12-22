Вашингтон выступил против предложения Москвы о расследовании химатак

США выступили против инициативы России создать новый механизм расследований химических атак в Сирии, выдвинутой на заседании Совбеза ООН. С критикой выступила постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли.

«Мы не собираемся принимать никаких предложений России, которые подрывают нашу способность говорить правду или политизируют то, что должно стать независимым и беспристрастным расследованием», — сказала посол.

В своем выступлении Хейли подчеркнула, что Россия намеренно трижды накладывала вето на продление работы Совместного механизма ООН и Организации по расследованию химических атак в Сирии (СМР). В докладе этого органа утверждалось, что режим сирийского президента Башара Асада использовал в апреле 2017 года в Хан-Шейхуне зарин.

«Когда России не нравятся факты, они пытаются пресечь разговор. Это потому, что факты снова и снова возвращаются к истине, которую Россия хочет скрыть: режим Асада продолжает использовать химическое оружие против своего народа», — пояснила Хейли.

Официальную позицию Москвы с предложением создать новый механизм расследований химатак в Сирии озвучил в ходе заседания российских постпред при ООН Василий Небензя. По словам дипломата, новый орган будет выстраивать работу на «безупречных и неопровержимых данных».

Срок полномочий Совместного механизма ООН и Организации по расследованию химических атак в Сирии (СМР) истек в декабре 2017 года. Вашингтон предлагал продлить сроки работы органа на два года, но Россия блокировала американский проект резолюции 24 октября, 16 и 18 ноября.