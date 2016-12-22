Начальники Генштабов России и США провели вторые переговоры за две недели

Начальник генштаба Военных сил (ВС) России генерал армии Валерий Герасимов провел вторые за последние две недели телефонные переговоры с председателем Комитета начальников штабов ВС США Джозефом Данфордом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России, передает «Интерфакс».

Во время телефонной беседы Герасимов и Данфорд обсудили ситуацию в Сирии и «другие вопросы, представляющие взаимный интерес».

Агентство со ссылкой на наблюдателей сообщает, что телефонный разговор военачальников прошел на фоне объявления президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о том, что в сирийском Африне началась «антитеррористическая операция».

Предыдущие переговоры военачальников состоялись 10 января.

В конце декабря прошлого года пресс-секретарь президента заявил об отсутствии «плотного» сотрудничества с США в Сирии. Ранее Минобороны России критиковало деятельность американских военных на базе в Эт-Танфе на юге Сирии, к которой войскам Сирии и их союзникам запрещено приближаться ближе чем на 55 км под угрозой атаки. Представители министерства утверждают, что американские военные прячут там террористов группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и тренируют боевиков для Новой сирийской армии. Также военных США обвиняли в пособничестве ИГ, эвакуации боевиков и препятствованию деятельности российских ВКС. В Пентагоне это отрицают, называя такие обвинения «абсурдными». Создание в Сирии нового военного объединения американское военное ведомство также опровергает.