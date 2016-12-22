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В Пентагоне опровергли создание нового вооруженного формирования в Сирии
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В Пентагоне опровергли создание нового вооруженного формирования в Сирии
Война в Сирии, 03:35
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В Пентагоне опровергли создание нового вооруженного формирования в Сирии

Американские военные ведут подготовку местных сил безопасности в отдельных районах Сирии, однако речь не идет о создании нового вооруженного формирования для охраны границ государства. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Пентагона.

Информация о создании военной структуры численностью в 30 тыс. человек ранее была озвучена пресс-секретарем международной коалиции полковником Томасом Вилом. По его словам, подготовленные силы должны вести защиту границ Сирии, а также размещаться на границе территории, контролируемой правительственными войсками.

В Пентагоне подтвердили, что подготовка отдельных вооруженных групп в Сирии ведется американскими военными для воспрепятствования возрождения ИГ («Исламское государство», запрещенная в России организация) на освобожденных территориях. Вместе с тем, называть эти группы «армией» некорректно.

​«Обучение направлено на повышение безопасности временно перемещенных лиц, которые возвращаются в разрушенные районы. Также важно препятствовать возрождению ИГ в освобожденных или неподконтрольных районах. Это не «новая армия» и не классические «приграничные силы», — пояснили в военном ведомстве США. Эти военные формирования должны обеспечить окончательное поражение ИГ, стабилизировать ситуацию в регионе и создать условия для реализации мирного процесса. Они также будут препятствовать бегству террористов из районов, откуда их вытесняют, с целью обосноваться на ранее уже отбитых территориях, пояснили в Пентагоне.

Одновременно в заявлении военного ведомства отмечается, что США признают озабоченность Турции вопросами безопасности и намерены быть «полностью открыты» в переговорах с Анкарой по вопросу разгрома ИГ.

Власти Турции обвинили США в создании «армии террористов» в Сирии
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Сообщения о создании «сил безопасности границ» ранее стали причиной вызова в турецкий МИД временного поверенного в делах США в Турции Филипа Коснетта. Причиной, в частности, послужило участие в подобных формированиях курдских сил. Вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что формируя подобные силы на основе курдского ополчения США создают «армию террористов».

Теги: Сирия , США , Пентагон
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