Эрдоган объявил о начале операции против курдов в сирийском Африне

Турецкие военные уже фактически начали «антитеррористическую операцию» в сирийском Африне. Президент Реджеп Эрдоган заявил, что после этого турецкие силы переместятся в сирийский регион Манбидж

Реджеп Эрдоган (Фото: Yasin Bulbul / AP)

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что вооруженные силы его государства уже фактически начали наземную военную операцию против формирований курдов в сирийском Африне, которых признает террористами, передает агентство Anadolu.

«Антитеррористическая операция в Африне фактически началась», — сказал лидер, выступая в турецкой провинции Кютахья. Президент раскритиковал поддержку, которую оказывают США сирийским курдам. Он подчеркнул, что западные страны должны видеть в Турции союзника, с которым нужно считаться и сотрудничать, решая вопросы в ближневосточном регионе. Лидер добавил, что пособники террористов в числе западных стран выступают с противоречивыми заявлениями.

Сначала одни говорят, что создадут некую армию на севере Сирии, потом же другие опровергают эти заявления», — отметил Эрдоган.

Местом проведения следующей операции турецких сил станет сирийский регион Манбидж, добавил Эрдоган.

Накануне, 19 января, о том, что операция уже де-факто проводится, заявил министр обороны Турции Нуреттин Джаникли. Он отказался говорить, когда конкретно начнутся полноценные боевые действия турецких сил. О планах провести операцию против курдов 13 января объявил президент Реджеп Эрдоган.

Сирийское правительство после заявления турецкого лидера выступило с осуждением. Дамаск указал, что будет сбивать самолеты турецкой авиации. По словам замминистра иностранных дел Сирии Фейсала Мекдада, действия турецких военных будут расцениваться как «акт агрессии в отношении суверенитета Сирии».

С начала гражданской войны в Сирии вооруженные формирования ​курдов взяли под контроль большую часть севера страны и территории вдоль госграницы между Сирией и Турцией. В августе 2016 года Анкара уже проводила военную операцию в Сирии, в ходе которой турецким силам и союзным им сирийским повстанцам удалось отбить у «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России) ​территорию в районе города Эль-Баб.