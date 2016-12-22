Главы Генштабов России и США обсудили ситуацию в Сирии по телефону

Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфордом обсудили по телефону ситуацию в Сирии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

«Обсуждена ситуация в Сирии, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — сообщает оборонное ведомство.

В конце декабря 2017 года в Кремле пожаловались на отсутствие «плотного» сотрудничества с США в Сирии. До этого Минобороны неоднократно критиковало деятельность американских военных на базе в Эт-Танфе на юге Сирии, к которой сирийским войскам и их союзникам запрещено приближаться ближе чем на 55 км под угрозой атаки. По словам представителей военного ведомства, военные США укрывают там террористов группировки «исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и тренируют боевиков для так называемой Новой сирийской армии. Кроме того, американских военных обвиняли в пособничестве ИГ, эвакуации боевиков и препятствованию деятельности ВКС России. В Пентагоне неоднократно называли подобные обвинения ложными и «абсурдными».