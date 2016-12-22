В Пентагоне назвали «абсурдными» обвинения в поддержке ИГ в Сирии

Заявления о том, что США и возглавляемая ими международная коалиция поддерживают боевиков «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России), являются ложными. Об этом в разговоре в «РИА Новости» заявила официальный представитель Пентагона Ребекка Риберих.
«Утверждения о том, что США поддерживают ИГ, являются ложными и абсурдными. Мы не готовим ИГ. Мы работаем с партнерами над уничтожением или поимкой (боевиков) ИГ», — сказала она, подчеркнув, что обвинениям в поддержке боевиков «нет никаких подтверждений».
Представитель американского ведомства отметила, что у коалиции «нет никакого доверия нелепым заявлениям российских чиновников, которые в прошлом были обескураживающе неточными».
Глава Пентагона Джеймс Мэттис в ходе брифинга заверил, что борьба с ИГ еще не закончена, поскольку выжившие террористы пытаются вновь объединиться. Поэтому, заявил он, коалиция в 2018 году поменяет свою боевую тактику.
«Нам нужно довести это (угрозу терроризма. — РБК) до той стадии, когда конфликты смогут быть урегулированы местными властями и полицией», — пояснил он.
Российские военные неоднократно обвиняли США в прикрытии отрядов боевиков и пособничестве террористическим формированиям в Сирии. Так, глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил в интервью «Комсомольской правде», что на американской военной базе Эт-Танф в Сирии располагаются и проходят подготовку отряды ИГ. До этого, в начале октября, Минобороны называло главной помехой операциям российской авиации действия американских военных.
В коалиции в ответ на это заверили, что международные силы не обучают боевиков на территории базы Эт-Танф на юге Сирии. Там добавили, что, «в отличие от режима Асада, поддерживаемого Россией», они не готовы заявить об освобождении территории Сирии от террористов ИГ.