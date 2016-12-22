Кремль заявил об отсутствии плотного сотрудничества США и России по Сирии

Плотного сотрудничества России и США по Сирии «никогда не было», заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Такого сотрудничества между двумя странами «никогда и не было, к нашему сожалению, поэтому в данном случае нечему распадаться», сказал он, отвечая на вопрос, может ли такое взаимодействие между Москвой и Вашингтоном «распасться». «Нужно иметь политическую волю к сотрудничеству в сирийском урегулировании. Пока этого сотрудничества нет», — подчеркнул Песков.

​ При этом он отметил, что каналы обмена информацией между двумя странами существуют. «Мы надеемся, они продолжат свою работу», — добавил представитель Кремля.

Ранее глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что на американской военной базе в Сирии Эт-Танф находятся отряды боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», которые там проходят подготовку. В пресс-службе возглавляемой США международной коалиции по борьбе с ИГ в разговоре с РБК это обвинение отвергли. В пресс-службе подчеркнули, что эта информация «ложная и абсурдная». «Мы не тренируем ИГ. Мы работаем вместе с нашими партнерами для ликвидации и поимки членов ИГ», — сказали в коалиции.

В середине ноября Минобороны России заявило, что США «имитируют для мирового сообщества непримиримую борьбу с международным терроризмом». На самом деле, как считает ведомство, Вашингтон «прикрывает боеспособные отряды ИГ» для восстановления их боеспособности «в продвижении своих интересов на Ближнем Востоке».