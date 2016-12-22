СМИ узнали об убийстве четырех турецких солдат курдскими ополченцами

Во время боя у пограничной деревни Бюльбюль в Сирии курдские отряды народной самообороны (YPG) убили четырех турецких военнослужащих. Об этом сообщает телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источники.

По данным телеканала, солдаты турецкой армии пытались проникнуть вглубь территории Сирии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 января заявил, что турецкие военные уничтожат армию «сил безопасности границы», которую США формируют из курдских ополченцев на сирийско-турецкой границе.

В ответ в Дамаске пообещали сбивать военные самолеты Турции, которые появятся в воздушном пространстве Сирии. Министр обороны Турции Нуреттин Джанкили 18 января объявил о начале операции турецких войск против курдов на севере Сирии.