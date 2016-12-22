Лавров прокомментировал сообщения о выводе российских войск из Африна

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сообщения о выводе российских войск из Африна в Сирии «были опровергнуты». Об этом он заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке, передает «Интерфакс».

«Эти сообщения потом были опровергнуты», — сказал Лавров, не уточнив, кем именно.

В пятницу, 19 января, турецкое агентство Anadolu со ссылкой на свои источники сообщило, что десятки российских военных вышли из курдского анклава Африна и направились в населенные пункты Нубул и Захра, которые находятся под контролем сирийских военных. По данным собеседников агентства, в городе все еще «остается часть российского контингента». Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли заявил, что турецкие военные начали операцию в районе Африна.

РБК направил запрос в Минобороны России.

О том, что Турция будет проводить операцию в Сирии против курдов, заявил 13 января турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. На эти сообщения Дамаск ответил, что будет сбивать самолеты турецких ВВС над территорией Сирии. Заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад заявил, что все действия военных Турции около Африна будут восприниматься, как «акт агрессии в отношении суверенитета» Сирийской Республики.