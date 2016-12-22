СМИ узнали о выводе российских войск из Африна перед турецкой операцией

Российские военные начали вывод своих подразделений из сирийского анклава Африн, на территории которого Турция планирует провести военную операцию против курдов, сообщает агентство Anadolu.
«Из Африна десятки российских военнослужащих направляются в подконтрольные режиму Башара Асада населенные пункты Нубул и Захра, — говорится в сообщении агентства. — Но в Африне все еще остается часть российского контингента».
РБК направил запрос в Минобороны России.
В пятницу, 19 января, министр обороны Турции Нуреттин Джаникли в эфире телеканала Ahaber признал, что военная операция против курдских вооруженных формирований в районе Африна уже началась.
Ранее, 18 января, Москву посетила делегация высокопоставленных турецких военных и силовиков. Как сообщило Минобороны, глава ведомства Сергей Шойгу встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил Турции генералом Хулуси Акаром и директором Национальной разведывательной организации Турецкой Республики Хаканом Фиданом. Пресс-служба ведомства уточнила, что темой встречи была ситуация на Ближнем Востоке и «другие актуальные темы, представляющие взаимный интерес».
С турецкой стороны уточнялось, что Акар также планирует встретиться с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым.
Турция уже проводила на территории Сирии военную операцию «Щит Евфрата», которую объявили законченной в марте 2017 года. О новой операции против курдов президент Турции Реджеп Эрдоган объявил 13 января. Выступая в городе Элязыг на съезде региональной ячейки правящей Партии справедливости и развития, он пригрозил, что в Манбидже и Африне «террористы будут уничтожены», если не отступят.
Дамаск отреагировал жестко, пригрозив сбивать турецкие самолеты над территорией Сирии. Любые действия турецких военных в районе города Африн на северо-западе Сирии будут считаться «актом агрессии в отношении суверенитета Сирийской Арабской Республики», заявил замминистра иностранных дел страны Фейсал Мекдад.
Ранее Анкара резко раскритиковала планы США создать «силы безопасности границы» на севере Сирии на базе местного ополчения, по большей части состоящего из курдских военизированных формирований. Как сообщало агентство Reuters, общая численность «сил безопасности границ» должна составить около 30 тыс. человек, они должны быть развернуты вдоль границы с Турцией.
Вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что США тем самым создают «армию террористов». Он подчеркнул, что действия США в Сирии «несовместимы с дружбой, союзничеством и моделью стратегического партнерства с Турцией». Вашингтон, по мнению турецкого чиновника, оказывая помощь курдам, «играет с огнем».