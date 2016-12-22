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Курды раздора: чем закончится конфликт между США и Турцией в Сирии
Война в Сирии, 00:19
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Курды раздора: чем закончится конфликт между США и Турцией в Сирии
Турция и Россия раскритиковали план США создать на базе курдских военных формирований пограничные силы безопасности. Москва предупредила о риске развала страны, а Анкара грозится уничтожить новые военные соединения на границе
Бойцы SDF (Фото: Hussein Malla / AP)

«Армия предателей»

Руководство возглавляемой США международной коалиции по борьбе с терроризмом в Сирии 13 января заявило, что занимается подготовкой на базе «Сирийский демократических сил» (SDF) так называемых сил пограничной безопасности (BSF) — отрядов, которые займутся охраной контролируемых курдами территорий в Сирии. Сейчас обучение проходит первая группа из 230 бойцов, общая численность BSF планируется в размере 30 тыс. человек, сообщил представитель коалиции Томас Вил.

Эту новость президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретил с возмущением. В понедельник, 15 января, он​ предупредил, что Турция уничтожит армию «сил безопасности границы», которую США формируют на турецко-сирийском рубеже еще до того, как она будет создана. «США признали, что формируют террористическую армию около турецкой границы», — сказал Эрдоган. По его словам, создаваемая группировка — это «армия вероломных предателей». По мнению Эрдогана, «при первой же угрозе курды из создаваемых отрядов направят свое оружие против американских военнослужащих»​ (цитаты по Reuters​).

Анкара постоянно выступает против усиления сил курдов на границе с Турцией. С августа 2016 года по март 2017 года Анкара проводила в Сирии активную наземную операцию против курдов. «Сирийские демократические силы» (SDF) она считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана, которую турецкие власти обвиняют в совершении терактов.

Пресс-служба коалиции сообщила агентству Reuters, что пограничные силы будут размещены на севере Сирии вдоль границы с Турцией, на востоке страны вдоль иракской границы, а также вдоль долины реки Евфрат. Однако, как сообщили РБК в пресс-службе совместного командования проводимой коалицией операции «Непоколебимая решимость» против «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая группировка) в Сирии и Ираке, в еще одном курдском анклаве — Африне создание таких пограничных сил не планируется, так как коалиция не проводит никаких операций в этом регионе.

Новость из Вашингтона вызвала негативную реакцию Москвы. «Даже если принять во внимание, что ИГ до конца не уничтожена, те действия, которые мы наблюдаем, показывают, что США не хотят сохранить территориальную целостность Сирии», — сказал глава российского МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве.

Президент Сирии Башар Асад пригрозил подавить новые силы и выдворить войска США из страны.

Новая операция Анкары

«Сирийские демократические силы» контролируют сейчас две обширные территории вокруг городов Манбидж и Африн на северо-западе страны и все территории по левому берегу Евфрата до границы с Ираком. Между городами территория находится под контролем турецких войск и сирийской оппозиции, она была захвачена в ходе выполнения турецкими войсками операции «Щит Евфрата», одной из целей которой была зачистка от курдов территорий в районе сирийско-турецкой границы. В марте 2017 года Анкара объявила операцию успешно завершенной, но с тех пор регулярно угрожала наступлением на Африн и Манбидж.

Почему Турция сложила «Щит Евфрата»
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Новую военную операцию против курдов Турция может начать уже на этой на неделе, заявил в минувшую субботу, 13 января, Эрдоган. Выступая в городе Элязыг на съезде региональной ячейки правящей Партии справедливости и развития, Эрдоган пригрозил, что в Манбидже и Африне «террористы будут уничтожены», если не отступят.

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​«Нам удалось разрубить посредине коридор террористов. Теперь мы можем внезапно ударить по ним в любую ночь. А с плацдармом в Идлибе мы сокрушим западный их анклав», — заявил Эрдоган, имея в виду полосу территории в сирийской провинции Идлиб к югу от Африна, куда его армия вошла в октябре 2017 года.

14 и 15 января турецкая артиллерия провела массированный обстрел курдских позиций в районе Африна, а независимые наблюдатели сообщили о перемещении турецких военных конвоев в направлении плацдарма в Идлибе.

В своей субботней речи Эрдоган жестко критиковал Вашингтон. «США направили 4,9 тыс. грузовиков с оружием в Сирию. Мы знаем об этом. Союзники так не поступают, — заявил президент входящей в НАТО Турции. — Мы также в курсе, что они направили туда 2 тыс. самолетов, под завязку груженых оружием».

За спиной у коалиции

По данным агентства NSO (Nothern Syrian Observer), на которое работают правозащитники и журналисты на севере и северо-востоке Сирии, США также поставили на прошлой неделе партию переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) бойцам курдских отрядов народной самообороны YPG (боевое крыло SDF) в кантоне Африна.

По информации знакомых с ситуацией источников NSO, США тайно договорились направить ПЗРК бойцам YPG — сделка между курдами и США была заключена секретно, не по линии международной коалиции во главе с США, которая поддерживает операции SDF на левом берегу Евфрата. ПЗРК были доставлены в сирийский Африн из Иракского Курдистана через подконтрольные сирийской армии территории, однако ни Россия, ни силы президента Сирии Башара Асада не воспротивились доставке оружия курдам, сообщили местные источники NSO.

Источник NSO рассказал, что американские военные указали курдским командирам на возможность использовать поставленные ПЗРК только в случае атаки Африна протурецкими силами.

Официально Пентагон и представители коалиции во главе с США не комментировали информацию о поставках курдам ПЗРК.

Для внутреннего пользования

Опрошенные РБК эксперты сомневаются в том, что турецкая армия начнет полномасштабное наступление на Африн. «Захват всего кантона с десятитысячным гарнизоном, который всецело поддерживает местное население, задача весьма сложная — достаточно вспомнить, как туркам и их союзникам тяжело далось взятие города Эль-Баб, где было куда меньше сил запрещенной в России ИГ», — подчеркивает эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов.

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Заявления турецких официальных лиц о возможности операции в Африне преждевременны: сухопутная операция без поддержки авиации не имеет смысла, а на использование авиации необходимо согласие России, которая контролирует небо на западе Сирии, говорит тюрколог, независимый эксперт Тимур Ахметов. «Сухопутная операция в Африне без воздушной поддержки может стоить Анкаре больших потерь, что может негативно сказаться на политическом имидже правящей партии страны накануне избирательной кампании», — объясняет Ахметов. По его мнению, «заявления скорее сделаны для внутреннего потребления»: Эрдоган, по словам эксперта, пытается консолидировать вокруг своей фигуры электорат». По плану президентские и парламентские выборы в Турции пройдут осенью 2019 года, однако турецкие политики не исключают, что они будут проведены досрочно — летом или осенью этого года.

Российский фактор

Ахметов также обращает внимание на то, что Анкара не может не учитывать позицию России. В Африне действует российский Центр примирения сторон, и пока новостей о выводе российских военных не было. О работе этого центра российское Минобороны сообщало в августе 2017 года. Кроме того, указывает Ахметов, территория к юго-востоку от Африна является зоной деконфликтации — она была сформирована российскими военными в сентябре 2017 года, о чем тогда сообщал начальник Главного оперативного управления российского Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской. Цель создания такой зоны — «предотвращение провокаций и возможных столкновений» между силами курдов и протурецкой оппозицией в занятых в ходе операции «Щит Евфрата» районах. В зону деконфликтации была введена российская военная полиция.

Как отмечает Семенов, чтобы избежать полномасштабных боев за Африн, который Турция в состоянии взять рано или поздно, «наиболее приемлемым вариантом было бы отдать зону деконфликтации под контроль протурецких сил, но при этом оставить там российских наблюдателей, чтобы не допустить полной изоляции кантона». Для России кантон Африна в лучшем случае играет роль контролируемого раздражителя Анкары, другого интереса у Москвы там нет, уверен директор центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады РАН Александр Шумилин.

Если все же Анкара решится на взятие Африна, США, скорее всего, не будут противодействовать, говорит Шумилин. Вашингтону необходимо реализовать свою основную стратегию в Сирии — сохранить влияние на как можно более обширной территории на северо-востоке Сирии, занятую SDF, для противодействия «тройке» России, Ирана и правительства Сирии. «Вероятно, пожертвовав Африном, западная коалиция добьется смягчения позиции Турции по созданию сил пограничной безопасности на остальной части под контролем курдов. Сейчас коалиция реализует стратегию контроля над частью территории Сирии, сохраняя угрозу режиму Башара Асада», — добавил Шумилин.​

Авторы: Анжелика Басисини, Георгий Макаренко.
Теги: Турция , курды , Реджеп Тайип Эрдоган , «Демократические силы Сирии»
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