Дамаск пригрозил сбивать турецкие военные самолеты над Сирией

Военно-воздушные силы Сирии собьют любой турецкий военный самолет над территорией Сирии, заявил замминистра иностранных дел страны Фейсал Мекдад, передает агентство SANA.

Любые действия турецких военных в районе города Африн на северо-западе Сирии будут считаться «актом агрессии в отношении суверенитета Сирийской Арабской Республики», подчеркнул Мекдад. Чиновник добавил, что при таких обстоятельствах сирийские силы противовоздушной обороны «готовы уничтожить турецкие цели в воздухе».

Замминистра выразил надежду на то, что его слова услышат в Анкаре.

16 января турецкая газета Haberturk со ссылкой на военные источники сообщила, что Турция планирует наземную операцию на сирийской территории. По данным издания, турецкая авиация может нанести авиаудары по находящимся в Африне курдским отрядам самообороны. В статье отмечалось, что после авиаударов на сирийскую территорию могут быть направлены подразделения турецкого спецназа. Газета также писала, что курды готовятся отразить возможное нападение со стороны Турции.

За день до этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил уничтожить «силы безопасности», сформированные США из курдских отрядов на турецко-сирийской границе. Он также рассказал о том, что Анкара может провести антитеррористическую операцию в Африне «в любую минуту».