Эрдоган пригрозил уничтожить создаваемые США «силы безопасности» в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция уничтожит армию «сил безопасности границы», которую США формируют на турецко-сирийском рубеже из курдских формирований, до того как она успеет сформироваться. Слова президента передает агентство Anadolu.



«США признали, что формируют террористическую армию около турецкой границы», — сказал Эрдоган. Он отметил, что создаваемая на границе группировка — это «армия вероломных предателей». «Нет никаких сомнений в том, что они при первой же угрозе направят свое оружие против американских военнослужащих», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что Анкара завершила подготовку к новой антитеррористической операции в Сирии, которая должна пройти в приграничном районе Африн. Эрдоган сказал, что она «может начаться в любую минуту». По его словам, «затем придет черед других регионов».



О том, что на севере Сирии международная коалиция, возглавляемая США, готовит «силы безопасности границ» сообщало агентство Reuters. Формирование группировки проходит на территории, которую контролируют Сирийские демократические силы, состоящие в основном из курдов. Силы безопасности планируется развернуть вдоль северной границы Турции, иракской границы и вдоль долины реки Евфрат. В международной коалиции заявили, что ядром военизированного формирования должны стать 15 тыс. бойцов Сирийских демократических сил.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил опасения по созданию нового военизированного формирования в Сирии. «Даже если принять во внимание, что ИГИЛ (организация запрещена в России) до конца не уничтожен, даже если это принять во внимание, те действия, которые мы наблюдаем, показывают, что США не хотят сохранить территориальную целостность Сирии», — сказал глава российского МИД.