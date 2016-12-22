Министр обороны Турции заявил о начале операции против курдов

По словам Нуреттина Джаникли, де-факто операция против «террористических элементов» уже проводится, а боевые действия могут начаться сегодня. Тем временем курды сообщили о самом сильном за последние дни артобстреле их позиций

Нуреттин Джаникли (Фото: Global Look Press)

У властей Турции нет другого выхода, кроме как уничтожить террористов на севере Сирии, заявил министр обороны Турции Нуреттин Джаникли в эфире телеканала Ahaber. По словам министра, де-факто военная операция против курдских вооруженных формирований в районе города Африна уже началась.

«Операция фактически уже началась», — признал Джаникли, отвечая на вопрос журналиста.

Он отказался говорить о том, когда могут начаться полноценные боевые действия и какие силы могут принять в них участие.

«Эта операция будет выполнена, террористические организации будут изгнаны оттуда. Это может быть сегодня, это может быть завтра, это может быть ночью», — сказал глава Минобороны Турции.

Джаникли подчеркнул, что турецкие военные предпринимают все усилия для минимизации своих потерь и располагают полной информацией о возможностях вооруженных формирований YPG (Отряды народной самообороны, Yekîneyên Parastina Gel). Министр также заверил, что турецким войскам есть что противопоставить противотанковым комплексам, которые бойцы YPG получили из США.

«У нас есть свои разработки — как оружие, так и электронные средства, способные заблокировать и уничтожить эти системы. Недавно мы разработали систему, способную противостоять самым совершенным на данный момент противотанковым комплексам», — сообщил Джаникли.

Угрозы сирийских властей сбивать турецкие самолеты, если те примут участие в атаках на Африн, глава Минобороны назвал смехотворными и подчеркнул, что реальные возможности сирийских военных сильно ограничены.

На фоне заявлений Джаникли представитель YPG сообщил Reuters о сильном артобстреле курдских деревень близ Африна с территории Турции. По его словам, начавшийся около полуночи артобстрел оказался самым сильным с того момента, когда власти Турции начали угрожать военной акцией против Африна. В то же время представитель YPG заверил, что курдские отряды готовы отразить любую атаку.

В середине января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил уничтожить «силы безопасности», сформированные США из курдских отрядов на турецко-сирийской границе. Он также рассказал о том, что Анкара может провести антитеррористическую операцию в Африне «в любую минуту».

18 января прибывшие в Москву начальник Генштаба Вооруженных сил Турции генерал Хулуси Акар и директор Национальной разведывательной организации Турецкой Республики Хакан Фидан провели переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу.