Мэрия предложила Навальному три места для проведения акции 28 января

Пресс-секретарь главы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Елена Романова рассказала РБК, что мэрия Москвы предложила основателю Фонда по борьбе с коррупцией Алексею Навальному три варианта места для проведения акции 28 января.

«Было предложено три варианта: первый — митинг в специальной площадке в парке «Сокольники», второй — проведение шествия от улицы Перерва, 62, до улицы Люблинской, 157, и митинг у памятника Солдату Отечества, третий — шествие по улице маршала Бирюзова и улице маршала Василевского до станции метро «Щукинская» и митинг на проезжей части на улице маршала Василевского напротив дома 13», — сказала она.

Романова уточнила, что заявка в мэрию была подана не самим Навальным, а группой лиц. По ее словам, в заявке была указана цель акции: «Забастовка избирателей», сроки проведения — с 14 до 18 часов, до 15 тыс. участников. Маршрут: движение от площади Тверская застава по проезжей части до Охотного Ряда и митинг на Охотном Ряду напротив дома 2 (гостиница «Москва»)», — рассказала она.

Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что отказался от предложения мэрии Москвы провести акцию 28 января в районе Щукино. Об этом он написал на своей странице в Twitter. «Спасибо, нет. Это было бы незаконным нарушением прав участников. А у нас все будет по закону — в соответствии с поданной заявкой», — написал Навальный.

Члены предвыборного штаба Навального 15 января подали заявку в мэрию Москвы на проведение шествия и митинга 28 января «за забастовку избирателей» на выборах президента, сообщал РБК юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. «Шествие по 1-й Тверской-Ямской к Охотному Ряду, где [будет] митинг. Время всего мероприятия — с 14:00 до 18:00. Конечно, это все еще будет обсуждаться», — сказал Жданов.

В конце декабря 2017 года оппозиционер призвал своих сторонников провести всеобщую «забастовку избирателей» в ответ на то, что Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать его в качестве кандидата на выборы президента России.