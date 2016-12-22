Навальный обжаловал отказ в допуске к выборам в Верховном суде

Жалоба оппозиционера Алексея Навального на отказ обязать ЦИК зарегистрировать его в качестве кандидата в президенты поступила в президиум Верховного суда. Об этом РБК сообщили в суде.
По словам представителя суда, документ поступил 17 января.
Юрист созданного Навальным Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил РБК, что считает маловероятным рассмотрение жалобы. «Президиум может собраться в течение двух-трех месяцев. А поскольку выборы ровно через два месяца, то вряд ли президиум соберется и решит что-то до 18 марта. Поэтому мы сильно не рассчитываем, что Верховный суд неожиданно вернет Алексея Навального, но тем не менее, проходим все юридические этапы», — объяснил он.
Навальный подал иск на решение ЦИК об отказе в регистрации кандидатом в связи с непогашенной судимостью 28 декабря 2017 года. Суд признал решение избирательной комиссии законным.
Оппозиционер также обратился в Конституционный суд с заявлением о неконституционности закона о выборах. Он заявил, что запрет баллотироваться в связи с судимостью противоречит Основному закону, который гласит, что право быть избранным имеет гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет, и не устанавливает дополнительных ограничений.
Выборы президента России состоятся 18 марта.