Навальный обжаловал в Конституционном суде закон о выборах президента

Алексей Навальный обратился в Конституционный суд. Политик посчитал противоречащим Основному закону закон о выборах президента России. Ранее Верховный суд уже отклонил жалобу политика на недопуск к выборам

Алексей Навальный (Фото: Олег Яковлев / РБК)

В Конституционный суд почтой отправлена жалоба Навального на противоречие закона о выборах президента России Конституции страны, об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Фонда борьбы с коррупцией. Юрист фонда Иван Жданов подтвердил агентству «Интерфакс» факт отправки жалобы.

По мнению оппозиционера, Основному закону страны противоречит та часть документа о выборах президента, которая устанавливает дополнительные ограничения по наличию пассивного избирательного права.

П. 2 ст. 81 Конституции России гласит: президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее десяти лет.

Вместе с тем в п. 5 ст. 3 федерального закона «О выборах президента Российской Федерации» говорится о том, что «не имеет права быть избранным президентом гражданин, осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого преступления и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанное преступление».

Положение закона о выборах президента страны, которое не разрешает зарегистрировать кандидата с непогашенной судимостью, позволило ЦИК 25 декабря прошлого года отказать в регистрации инициативной группе, которая выдвинула кандидатом на пост президента Навального.

Оппозиционер уже опротестовывал решение ЦИК в суде. Однако 30 декабря Верховный суд признал законной позицию Центризбиркома, указав на наличие у Навального непогашенной судимости по «делу «Кировлеса». Позже была отклонена и апелляция на это решение Верховного суда.

Иван Жданов изначально заявил, что организация намерена добиваться дальнейшего обжалования и готова пройти все юридические процедуры.

«Минимальные шансы остаются всегда, но решения в дальнейшем, скорее всего, будут отказные», — пояснил Жданов 6 января.

Навальный объявил о своем намерении участвовать в выборах президента в конце 2016 года по итогам рассмотрения его жалобы на приговор по «делу «Кировлеса» в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). ЕСПЧ постановил, что права на справедливое разбирательство Навального и другого подсудимого, Петра Офицерова, были нарушены, а их осудили за деяния, схожие с обычной предпринимательской деятельностью.

Верховный суд в ноябре прошлого года отменил приговор Навальному и направил дело на новое рассмотрение. Навальный настаивал, что Верховный суд должен был оправдать его. Уже в феврале 2017 года Ленинский суд Кирова повторно приговорил Навального по «делу «Кировлеса», назначив ему наказание в виде пяти лет лишения свободы условно.