В ДНР допустили эскалацию конфликта в Донбассе из-за ракет Javelin

Возможное использование украинскими военными американских противотанковых ракетных комплексов Javelin противоречит минским соглашениям. Об этом заявил полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Любые попытки взятия на вооружение, обучения личного состава и уж тем более применения американских противотанковых ракетных комплексов Javelin идут вразрез с реализацией минских соглашений и мирным урегулированием конфликта», — сказал он.

Пушилин добавил, что подобные действия могут повлечь серьезную эскалацию конфликта.

Ранее 17 января главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал армии Виктор Муженко заявил, что там готовятся принять на вооружение противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Госдепартамент США в конце декабря сообщил о планах Вашингтона поставить Киеву «усиленные оборонительные возможности». Телеканал ABC News со ссылкой на источники в ведомстве сообщил, что США могут поставить на Украину комплексы Javelin.



В Кремле заявили, что поставки комплексов Javelin на Украину могут привести к провокациям против жителей ДНР и ЛНР. В МИД Украины в ответ объяснили, что американские летальные вооружения будут использоваться для обороны. «Это оружие может и будет использоваться в случае провокаций со стороны России и поддерживаемых ею террористов», — утверждал глава ведомства Павел Климкин.

FGM-148 Javelin — переносной комплекс для борьбы с бронетехникой и низколетящими низкоскоростными объектами, оснащен самонаводящейся ракетой калибром 127 мм, применялся американскими военными в Ираке и других горячих точках.