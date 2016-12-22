Кремль допустил провокации в Донбассе из-за поставок Киеву ракет Javelin

Поставки американских противотанковых комплексов Javelin на Украину могут привести к новым провокациям против жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«К сожалению, весьма сильно влияние в Киеве фактически экстремистски и националистически настроенных элементов, которые, получив подобные виды вооружений, могут использовать их для развязывания очередных провокационных агрессивных действий против республик Донбасса», — сказал Песков. К решению США о поставках этих комплексов в Кремле относятся «негативно», добавил он.
На вопрос о том, будет ли Россия поставлять оборонные системы ДНР и ЛНР в связи с этим, Песков сказал, что «никаких решений на этот счет не принималось».
Госдепартамент США 22 декабря сообщил о планах Вашингтона поставить Киеву «усиленные оборонительные возможности», чтобы помочь стране защитить территориальную целостность и «сдержать агрессию». Телеканал ABC News со ссылкой на источники в Госдепе передал, что США могут поставить на Украину ракетные комплексы Javelin.
Сенатор Джон Маккейн назвал решение президента США Дональда Трампа поставить Украине оружие назревшим. «Предоставление Украине помощи в получении оборонительных летальных вооружений не препятствует установлению мира на Украине, а является необходимой мерой для его достижения», — сказал он.