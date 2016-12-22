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Украина начала подготовку к поставкам ракетных комплексов Javelin из США
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Украина начала подготовку к поставкам ракетных комплексов Javelin из США
Украинский кризис, 16:49
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Украина начала подготовку к поставкам ракетных комплексов Javelin из США

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал армии Виктор Муженко по результатам заседания Военного комитета Украина-НАТО в Брюсселе заявил, что Киев разрабатывает меры для принятия на вооружение противотанковых ракетных комплексов Javelin из США, сообщает «Укринформ».

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«Позиция одна: речь идет о Javelin. Есть соответствующая процедура их получения. Она не такая быстрая, как нам бы хотелось. Для этого еще необходима работа соответствующих экспертов в вопросах готовности Украины принимать такое оружие», — заявил он.

Генерал пояснил, что речь идет о вопросах безопасности и об условиях хранения такого оружия, а также об оформлении процесса его передачи украинской стороне.

«Подготовка к применению и эксплуатации такого оружия нами уже проводится», — добавил он.

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О планах президента США Дональда Трампа ​одобрить поставки Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin в декабре узнал телеканал ABC со ссылкой на четырех источников в Госдепартаменте. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что поставки комплексов Javelin на Украину могут привести к новым провокациям против жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР. 

Теги: война в Донбассе , военные поставки , противотанковый комплекс , американское оружие , Javelin ...
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