В МИД Украины рассказали о назначении американских комплексов Javelin

Основное назначение поставок американских летальных вооружений, в частности, ПТРК Javelin — противодействие России и «поддерживаемым ею террористам», заявил глава МИД Украины Павел Климкин на пресс-конференции со своим немецким коллегой Зигмаром Габриэлем. Об этом сообщает УНИАН.

Министр отметил, что решение США о продаже летального оружия Украине имеет «очень важное значение». Глава МИД Украины заверил, что оно будет использоваться исключительно в целях обороны. «Это оружие может и будет использоваться в случае провокаций со стороны России и поддерживаемых ею террористов», — подчеркнул Климкин.

Поэтому, заверил глава дипведомства Украины, это оружие не может «способствовать повышению температуры конфликта».Вину за эскалацию конфликта в Донбассе и любые его рецидивы несет только Россия, сказал Климкин.

Украина просила США о поставках наступательного вооружения в 2016 году. О согласии администрации Дональда Трампа предоставить противоракетные комплексы Javelin украинской армии стало известно в августе 2017 года. В конце декабря Белый дом утвердил поставки американских снайперских винтовок Украине. — первая законная поставка летальных вооружений ВСУ из США. Тогда же Госдепартамент объявил, что Вашингтон готов предоставить Киеву и противотанковые комплексы в качестве мир «усиления» обороноспособности страны. По данным телеканала ABC News, потенциальный пакет вооружений для ВСУ стоимостью в $47 млн включает в себя ​210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

