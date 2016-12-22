Туроператор Замбии использовал в рекламе слова Трампа о мигрантах

Туристический оператор Zambiatourism опубликовал в своем Facebook рекламный плакат с обращением посетить Замбию. При этом в слогане на баннере использована фраза о мигрантах, приписываемая президенту США Дональду Трампу.

Скандальная фраза о стремлении мигрантов из «вонючих дыр» переехать в США якобы была произнесена американским лидером во время совещания в Белом доме. Трамп заявил, что США должны принимать больше мигрантов из таких стран, как Норвегия, а не жителей «вонючих дыр».

На странице оператора в Facebook появился рекламный баннер со словами: «Приезжайте в вонючую Замбию». При этом в сообщении к плакату было добавлено, что публикация не представляет официальной позиции турагентства. Этим постом в социальной сети к настоящем моменту поделились более 2 тыс. пользователей. Под записью развернулась дискуссия между теми, кто раскритиковал такой рекламный ход, и теми, кто счел его удачным.

Спустя несколько дней после публикации слов Трампа о мигрантах, президент США отверг обвинения в расизме. Помимо этого, американский президент обвинил сенатора-демократа Дика Дурбина в искажении своих слов о мигрантах.