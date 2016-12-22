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Трамп обвинил сенатора в искажении слов о мигрантах
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Трамп обвинил сенатора в искажении слов о мигрантах
Политика, 02:08
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Трамп обвинил сенатора в искажении слов о мигрантах

Президент США Дональд Трамп обвинил сенатора-демократа Дика Дурбина в искажении слов о мигрантах. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

«Сенатор Дик Дурбин полностью исказил то, о чем я говорил на совещании по DACA [программа защиты детей незаконных мигрантов в США, Deferred Action for Childhood Arrivals]. Сделки [по иммиграционной реформе] не могут быть заключены, когда нет доверия. Дурбин упустил DACA и вредит нашим вооруженным силам», — написал Трамп.

О том, что Трамп на совещании по DACA назвал ряд стран, откуда в США приезжают мигранты, «вонючими дырами», сообщали CNN, CBS, Reuters и The Washington Post со ссылкой на источники. По мнению присутствовавших, Трамп имел в виду мигрантов из Гаити, Сальвадора и нескольких стран Африки. Американский лидер ответил, что не говорил этого, добавив, что позволял себе «жесткие выражения». После публикаций сенатор Дурбин также заявил, что Трамп использовал слово «дыры» на встрече по DACA.

Позднее Трамп заявил, что он «наименьший расист из всех, у кого когда-либо брали интервью», отметив, что «готов, способен и будет» продлевать программу DACA. Вместе с тем, после слов Трампа о мигрантах посол США в Панаме Джон Фили принял решение уйти в отставку.

Проект DACA был запущен в 2012 году администрацией предыдущего президента США Барака Обамы. Согласно программе, дети незаконных мигрантов могут избежать депортации и трудоустроиться в Штатах.
Теги: мигранты , Дональд Трамп , DACA
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