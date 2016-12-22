Трамп заявил о желании видеть мигрантов в США «отовсюду»

Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет в стране мигрантов «из любых государств». Такое заявление он сделал после встречи со своим казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым в Вашингтоне, сообщает Reuters.

«Я хочу, чтобы они (иммигранты) приезжали отовсюду», — сказал Трамп.

На прошлой неделе источники CNN, The Washington Post, CBS и Reuters сообщили, что президент США, обсуждая 9 января на закрытом совещании программу защиты детей нелегальных мигрантов, произнес фразу: «Почему мы принимаем всех этих людей из вонючих дыр, которые приезжают сюда?» По мнению присутствовавших, президент имел в виду мигрантов в США из Гаити, Сальвадора и ряда африканских стран.

Эти слова вызвали протест со стороны общественности, представителей иностранных государств, ООН. В частности, расистскими их назвали представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл и экс-госсекретарь США, главная соперница Трампа в президентской гонке 2016 года Хиллари Клинтон . Посол Панамы в США в знак протеста против выражений Трампа покинул свой пост

Позднее президент США признал, что дискуссия о программе для мигрантов была жесткой, но отметил, что не произносил слова, которые ему приписывают СМИ. Трамп заявил, что «никогда не говорил ничего уничижительного о гаитянах, кроме того, что Гаити, очевидно, очень бедная страна с кучей проблем». Эти слова были выдуманы демократами, повторил президент, добавив, что у него самого «замечательные отношения» с гаитянами.