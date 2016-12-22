Над входом в отель Трампа в Вашингтоне появилась проекция «вонючая дыра»

Над входом в здание отеля Trump International Hotel, принадлежащего президенту США Дональду Трампу, появилась проекция надписи shit hole (грязная дыра). Об этом сообщает The Hill.
В проекции сменяется несколько видеороликов и надписей. Один из них гласит: «Мы должны выступить с целью положить конец превосходству белой расы».
Видео прямой трансляции проекции выложено в Pericsope пользователем robin bell.
Трамп 9 января на совещании с членами администрации Белого дома заявил, что США не должны принимать мигрантов из «грязных дыр», а должны принимать переселенцев из таких стран, как Норвегия. Как позже объяснили источники Reuters, американский президент имел в виду Гаити, Сальвадор и страны Африки. Эти слова вызвали протест со стороны общественности, представителей иностранных государств и ООН, так как они, в частности, совпали с годовщиной разрушительного землетрясения в Гаити 2010 году, причем США тогда оказывали помощь стране. Посол Панамы в США покинул свой пост в знак протеста против выражений Трампа. Хиллари Клинтон обвинила президента в расизме. В конгрессе ему пригрозили импичментом за подобные высказывания. Впоследствии глава государства признал, что говорил о мигрантах «жесткие слова», но заметил, что не те, которые приписывают ему СМИ.